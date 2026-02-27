Transmogrify für macOS: Dateiendung als Konvertierungsbefehl

Mit Transmogrify steht Mac Nutzern eine weitere Anwendung zur Verfügung, die Dateikonvertierungen direkt an das Umbenennen im Finder koppelt. Das Prinzip erinnert an die kürzlich auf ifun.de vorgestellte App Consul, die ebenfalls Ordner überwacht und bei geänderter Dateiendung automatisch das passende Zielformat erzeugt.

Auch Transmogrify arbeitet im Hintergrund. Nutzer ändern lediglich die Endung einer Datei, etwa von .mov auf .mp4 oder von .heic auf .jpg. Die App erkennt diese Änderung in überwachten Ordnern und prüft anschließend den tatsächlichen Dateiinhalt. Stimmen Endung und internes Format nicht überein, wird die Datei in das gewünschte Format umgewandelt.

Eine klassische App-Oberfläche gibt es nicht. Nach dem ersten Start arbeitet die Anwendung als Menüleisten Werkzeug. Optional lassen sich Fortschrittsanzeigen und Mitteilungen einblenden. Import und Export Dialoge entfallen, da die Umwandlung direkt am Speicherort der Datei erfolgt.

Unterstützte Formate und Installationswege

Damit deckt die App typische Anwendungsfälle wie das Anpassen von iPhone-Videos oder das Umwandeln von HEIC-Fotos für ältere Systeme ab. Wie bei Consul findet die Verarbeitung vollständig lokal statt. Dateien verlassen den Rechner nicht.

Transmogrify konzentriert sich auf gängige Alltagsformate. Unterstützt werden unter anderem:

Video : MOV und MP4

: MOV und MP4 Bilder : HEIC und JPG

: HEIC und JPG Audio : WAV und MP3

: WAV und MP3 Daten : JSON und YAML

: JSON und YAML Animation: MP4 und GIF

Beim ersten Start legen Nutzer fest, welche Ordner überwacht werden dürfen. Nur Inhalte innerhalb dieser Verzeichnisse werden berücksichtigt. Über das Menüleisten Symbol lassen sich außerdem frühere Konvertierungen einsehen und bei Bedarf rückgängig machen.

Transmogrify benötigt mindestens macOS 14 und läuft damit auch auf älteren Systemen als Consul, das macOS 15 voraussetzt. Im Mac App Store wird die Anwendung für zwei Euro angeboten. Eine identische Version steht über GitHub kostenlos zum Download bereit, muss dort jedoch manuell aktualisiert werden.