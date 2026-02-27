Milliarden-Investment: Amazon und OpenAI machen gemeinsame Sache

Amazon und OpenAI haben eine mehrjährige strategische Zusammenarbeit angekündigt. Amazon will insgesamt 50 Milliarden US-Dollar in das KI-Unternehmen investieren. Zunächst werden 15 Milliarden gezahlt, weitere 35 Milliarden sollen folgen, wenn vereinbarte Bedingungen erfüllt sind.

Erst in vergangenen Jahr hatte sich OpenAI die Nutzung von Amazons Rechenzentren knapp 40 Milliarden US-Dollar kosten lassen.

Amazon investiert 50 Milliarden

Kern der Partnerschaft ist eine neue technische Umgebung, die über Amazon Web Services (AWS) bereitgestellt wird. Sie trägt den Namen „Stateful Runtime Environment“ und soll Unternehmen helfen, KI nicht nur für einzelne Fragen zu nutzen, sondern für längere Arbeitsprozesse.

Bisher arbeiten viele KI-Systeme nach dem Prinzip Frage und Antwort. Jede Anfrage wird einzeln verarbeitet. Die neue Lösung soll sich dagegen Zwischenschritte merken können. Die KI behält also den Kontext eines Projekts, greift auf gespeicherte Daten zu und kann mehrere Aufgaben nacheinander erledigen. Für Firmen bedeutet das, dass sich digitale Assistenten einfacher in bestehende Abläufe einfügen lassen.

Kooperation mit Microsoft bleibt bestehen

OpenAI verteilt seine Technik weiterhin auf mehrere große Partner. Amazon wird exklusiver Drittanbieter für die Cloud-Verbreitung der Plattform Frontier. Mit Frontier können Unternehmen Teams aus KI-Agenten aufbauen, die in echten Geschäftssystemen arbeiten.

Zugleich betonen OpenAI und Microsoft, dass ihre Partnerschaft unverändert bleibt. Microsoft bleibt exklusiver Anbieter für bestimmte Schnittstellen, über die Entwickler auf OpenAI-Modelle zugreifen. Auch eigene Produkte von OpenAI werden weiterhin über Microsoft Azure betrieben.

Ein weiterer Bestandteil der neuen Vereinbarung betrifft spezielle Rechenchips von Amazon mit dem Namen Trainium. OpenAI will in den kommenden Jahren große Mengen dieser Rechenleistung nutzen. Dadurch soll KI günstiger und effizienter betrieben werden können. Neue Chip-Generationen sind bereits geplant.