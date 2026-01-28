Consul für macOS: Dateien konvertieren durch einfaches Umbenennen

Mit der macOS-App Consul verfolgt der Entwickler Maximilian Krause einen Ansatz, der Dateikonvertierungen in den normalen Arbeitsablauf integriert. Statt separate Anwendungen zu öffnen oder Online Dienste zu nutzen, genügt es, die Dateiendung einer Datei zu ändern.

Wird etwa eine Bilddatei von HEIC in JPG umbenannt, konvertiert Consul die Datei automatisch in das passende Format.

Umbenennen als Auslöser für Konvertierungen

Consul läuft im Hintergrund in der Menüleiste von macOS und überwacht ausgewählte Ordner. Dazu können unter anderem der Schreibtisch, der Download Ordner oder frei definierte Verzeichnisse gehören. Erkennt die App, dass sich die Dateiendung geändert hat, prüft sie den tatsächlichen Inhalt der Datei. Stimmt das Format nicht mehr mit der Endung überein, startet Consul die passende Konvertierung.

Unterstützt werden zahlreiche Bild, Audio und Videoformate wie JPEG, PNG, HEIC, WebP, MP3, WAV, MP4 oder MOV. Die Umwandlung erfolgt lokal auf dem Mac über systemeigene Schnittstellen, was kurze Verarbeitungszeiten ermöglicht. Auf Wunsch lassen sich Regeln festlegen, ob eine Konvertierung automatisch erfolgen soll, ob zuvor nachgefragt wird oder ob bestimmte Formatkombinationen grundsätzlich übersprungen werden.

Was (noch) nicht möglich ist, ist die granulare Beeinflussung der Konvertierung. Etwa wie die Qualitätsstufe von JPEG-Dateien ausfallen soll oder mit welcher Bitrate neue MP3s aus AAC-Dateien erstellt werden.

Lokale Verarbeitung und Lizenzmodell

Alle Dateien verbleiben nach Angaben des Entwicklers vollständig auf dem eigenen Rechner. Es findet kein Upload zu externen Servern statt. Optional kann das Original vor der Konvertierung in den Papierkorb verschoben werden, um eine einfache Wiederherstellung zu ermöglichen.

Consul ist für macOS ab Version 15 verfügbar und läuft sowohl auf Apple Silicon als auch auf Intel Macs. Die App kann 14 Tage ohne Einschränkungen getestet werden. Danach ist eine Einmallizenz erforderlich, die für 19 US-Dollar angeboten wird. Diese umfasst ein Jahr mit Funktions-Updates, während die zuletzt installierte Version zeitlich unbegrenzt weiter nutzbar bleibt. Angeboten werden eine Einzellizenz für einen Mac sowie eine Pro Lizenz für bis zu drei Geräte.