Tippen per Tastendruck: Mac-App TypeCue automatisiert Texteingaben

Wer Bildschirmaufnahmen, Produktdemonstrationen oder Live-Präsentationen erstellt, möchte Texte oft sichtbar eintippen, statt sie einfach einzufügen. Genau dafür ist die neue Mac-Anwendung TypeCue gedacht. Das kostenlose Open Source Projekt übernimmt vorbereitete Texte und schreibt sie auf Knopfdruck Zeichen für Zeichen in nahezu jede geöffnete Anwendung.

Anstelle von Copy und Paste simuliert TypeCue echte Tastatureingaben. Dadurch wirkt die Eingabe natürlicher und eignet sich etwa für Tutorial Videos, Live Coding, Webinare oder Produktdemos. Jeder Druck auf den frei konfigurierbaren Kurzbefehl löst den nächsten vorbereiteten Textblock aus. Standardmäßig ist dafür die Tastenkombination Control + Option + X vorgesehen.

Tempo, Pausen und KI-Unterstützung

Vor dem Einsatz werden die gewünschten Inhalte als einzelne Blöcke in einem Skript hinterlegt. Innerhalb der Texte lassen sich kurze Pausen, unterschiedliche Schreibgeschwindigkeiten oder das Drücken der Eingabetaste festlegen. So kann der Ablauf einer Präsentation oder eines Screencasts bereits im Vorfeld genau vorbereitet werden.

Für Chat-Anwendungen bietet TypeCue zudem eine spezielle Zeilenumbruchfunktion, damit Nachrichten nicht versehentlich abgeschickt werden. Eine schwebende Vorschau zeigt jederzeit an, welcher Text bereits geschrieben wurde und welcher als Nächstes folgt.

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Darüber hinaus unterstützt die Anwendung verschiedene Sprachen und Tastaturlayouts. Die Skripte werden als einfache JSON Dateien gespeichert und lassen sich dadurch leicht bearbeiten oder mit anderen Geräten synchronisieren.

Läuft vollständig lokal auf dem Mac

Entwickler Alex Polonsky richtet sich mit TypeCue auch an Nutzer von KI-Werkzeugen wie Claude Code oder Cursor. Diese können auf Wunsch passende Skripte erzeugen oder bestehende Abläufe automatisch anpassen. TypeCue übernimmt anschließend lediglich die Eingabe der vorbereiteten Inhalte.

Die Anwendung benötigt einmalig den Zugriff auf die macOS-Bedienungshilfen, um Tastatureingaben systemweit ausführen zu dürfen. Nach Angaben des Entwicklers arbeitet TypeCue vollständig lokal auf dem Mac. Es werden weder Benutzerkonten benötigt noch Telemetriedaten übertragen.

TypeCue steht kostenlos unter einer Open-Source-Lizenz bereit und unterstützt Intel Macs sowie Macs mit Apple-Prozessoren.