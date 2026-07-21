9 neue Emoji geplant: Unicode erweitert die Auswahl für 2027

Der Emoji Standard soll im kommenden Jahr um 19 neue Symbole erweitert werden. Die Kandidaten stehen bereits fest und sollen im September als Bestandteil von Emoji 18.0 offiziell verabschiedet werden. Erscheinen werden sie voraussichtlich im Frühjahr 2027.

Zu den geplanten Ergänzungen gehören unter anderem ein lächelndes Gesicht mit Rissen, ein Leuchtturm, ein Meteor, ein Radiergummi, ein Fangnetz sowie nach links und rechts zeigende Daumen. Hinzu kommen mehrere neue Tier und Lebensmittelmotive. Besonders auffällig ist, dass einige der Neuzugänge vorhandene Emoji nicht ersetzen, sondern klar von ihnen abgegrenzt werden sollen.

Dazu zählt etwa die Gewürzgurke, die künftig unabhängig von der bisherigen Gurke verwendet werden kann. Auch der Monarchfalter erhält ein eigenes Symbol und wird nicht länger mit dem bereits vorhandenen Schmetterlings Emoji vermischt. Ähnlich verhält es sich beim Meteor, der künftig klar vom Kometen unterschieden wird.

Bestehende Emoji werden gleichzeitig angepasst

Die neuen Symbole dienen nicht nur der Erweiterung der Auswahl. Das Unicode-Konsortium nutzt die Gelegenheit auch, bestehende Darstellungen zu vereinheitlichen. In der Vergangenheit unterschieden sich einzelne Emoji je nach Hersteller teilweise deutlich voneinander. So zeigte der Komet auf manchen Geräten bereits einen glühenden Meteoriten, während andere Plattformen ihn als eisigen Himmelskörper darstellten.

Mit den neuen Symbolen sollen diese Unterschiede entfallen. Plattformen wie iOS, Android oder Windows können den Kometen künftig wieder einheitlich darstellen, während der Meteor ein eigenes Emoji erhält. Das gleiche Prinzip gilt für Gurke und Gewürzgurke sowie für die unterschiedlichen Schmetterlingsarten.

Google zeigt neue 3D Gestaltung für fast 4.000 Emoji

Parallel zur Vorstellung der neuen Kandidaten hat Google einen Ausblick auf die nächste Generation seiner Emoji veröffentlicht. Fast 4.000 Symbole werden schrittweise in ein dreidimensionales Design überführt. Trotz der plastischeren Darstellung sollen die Motive ihren illustrativen Charakter behalten und nicht fotorealistisch wirken.

Zusätzlich arbeitet Google an Verbesserungen für die Barrierefreiheit. Ein KI gestütztes Werkzeug soll automatisch prüfen, ob Emoji mit dunklen Hauttönen im Dunkelmodus ausreichend Kontrast bieten. Die zugrunde liegenden 3D Modelle stellt das Unternehmen zudem als Open Source zur Verfügung. Entwickler können sie damit für eigene Anwendungen, Spiele oder virtuelle Umgebungen nutzen.