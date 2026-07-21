Gurke, Leuchtturm und Schmetterling
9 neue Emoji geplant: Unicode erweitert die Auswahl für 2027
Der Emoji Standard soll im kommenden Jahr um 19 neue Symbole erweitert werden. Die Kandidaten stehen bereits fest und sollen im September als Bestandteil von Emoji 18.0 offiziell verabschiedet werden. Erscheinen werden sie voraussichtlich im Frühjahr 2027.
Zu den geplanten Ergänzungen gehören unter anderem ein lächelndes Gesicht mit Rissen, ein Leuchtturm, ein Meteor, ein Radiergummi, ein Fangnetz sowie nach links und rechts zeigende Daumen. Hinzu kommen mehrere neue Tier und Lebensmittelmotive. Besonders auffällig ist, dass einige der Neuzugänge vorhandene Emoji nicht ersetzen, sondern klar von ihnen abgegrenzt werden sollen.
Dazu zählt etwa die Gewürzgurke, die künftig unabhängig von der bisherigen Gurke verwendet werden kann. Auch der Monarchfalter erhält ein eigenes Symbol und wird nicht länger mit dem bereits vorhandenen Schmetterlings Emoji vermischt. Ähnlich verhält es sich beim Meteor, der künftig klar vom Kometen unterschieden wird.
Bestehende Emoji werden gleichzeitig angepasst
Die neuen Symbole dienen nicht nur der Erweiterung der Auswahl. Das Unicode-Konsortium nutzt die Gelegenheit auch, bestehende Darstellungen zu vereinheitlichen. In der Vergangenheit unterschieden sich einzelne Emoji je nach Hersteller teilweise deutlich voneinander. So zeigte der Komet auf manchen Geräten bereits einen glühenden Meteoriten, während andere Plattformen ihn als eisigen Himmelskörper darstellten.
Mit den neuen Symbolen sollen diese Unterschiede entfallen. Plattformen wie iOS, Android oder Windows können den Kometen künftig wieder einheitlich darstellen, während der Meteor ein eigenes Emoji erhält. Das gleiche Prinzip gilt für Gurke und Gewürzgurke sowie für die unterschiedlichen Schmetterlingsarten.
Google zeigt neue 3D Gestaltung für fast 4.000 Emoji
Parallel zur Vorstellung der neuen Kandidaten hat Google einen Ausblick auf die nächste Generation seiner Emoji veröffentlicht. Fast 4.000 Symbole werden schrittweise in ein dreidimensionales Design überführt. Trotz der plastischeren Darstellung sollen die Motive ihren illustrativen Charakter behalten und nicht fotorealistisch wirken.
Zusätzlich arbeitet Google an Verbesserungen für die Barrierefreiheit. Ein KI gestütztes Werkzeug soll automatisch prüfen, ob Emoji mit dunklen Hauttönen im Dunkelmodus ausreichend Kontrast bieten. Die zugrunde liegenden 3D Modelle stellt das Unternehmen zudem als Open Source zur Verfügung. Entwickler können sie damit für eigene Anwendungen, Spiele oder virtuelle Umgebungen nutzen.
Generell ist es unnötig, dass jeder Hersteller die Emoji anders designed
Eigentlich würde ich dir recht geben, aber es gibt tatsächlich welche, Da sehen die echt schrecklich aus, und dann bin ich froh, wenn zum Beispiel Apple da auch eine einheitliche Struktur von besser aussehenden Emotes hat.
Finde ich nicht. Stell dir vor du hättest diese abartig hässlichen unästhetischen Android Emojis auf deinem iPhone …
Oh ja
Allein da bin ich happy Apple zu haben
Die kann man sich teilweise gar nicht anschauen auf anderen Herstellern
Ja. Eine Freundin hat am 17. Juli Geburtstag, deswegen schicke ich ihr zum Geburtstag das Kalenderblatt Emoji mit, da es den 17. Juli anzeigt. Das Kalenderblatt Emoji bei Android Handys zeigt allerdings den 24. Februar an…
Moin
Frage:
Warum muss man sich mit immer mehr dieser Bildchen abgeben?
Weil die Menschheit irgendwann nicht mehr lesen und schreiben kann…?
Oder um seinem Text mehr Ausdruck zu verleihen…?
Mittlerweile schreiben manche Leute sogar in Mails immer mehr mit den Symbolen als wären da kleine Kinder am Werk.
Frage für einen Freund!
Jeder wie er will und fertig. Du musst nicht jeden verstehen. Mach einfach dein Ding und wir machen unseres.
Um der Nachricht Ausdruck zu verleihen, insbesondere dann, wenn es eher informell ist. Ist auch nichts Neues, kenne das seit den 2000ern in Mails und Chat.
Im E-Mails haben Emojis seit den 2000ern schon nichts verloren, in geschäftlichen gar nicht.
Ist nett und süß
Es gibt auch andere Länder (in Asien bspw) dort wird sehr viel so kommuniziert
Ich find es nett und auch im geschäftlichen bei mails macht es einen sympathischen Eindruck, oft erklärt es auch besser das Gemüt statt trockenem Text
Oder Ironie etc…
Was soll denn dieses rissige Gesicht bedeuten?
Mich hat es zerbröselt bei dem Gedanken ;-)
Vielleicht Ben, von den fantastischen Vier?
DAS habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Fast alles andere wurde erläutert, aber dazu leider nichts.
Bezieht sich wohl auf die Fassade (die Risse bekommen hat).
Wie auch immer – ich brauch das alles nicht. Ich verwende max. 5 Emojis regelmäßig. Der Rest findet bei mir keine Beachtung.
Vertrockneter Smiley ist der Klimaänderung geschuldet.
WTF? Einen zweiten(!) Schmetterling durchwinken, aber den damaligen Antrag auf eine Krapfen/Berliner ablehnen?!
Pfannkuchen würde ich jetzt eher auf den deutschen Raum beschränken, Schmetterlinge kennt man eher weltweit?
Was für Pfannkuchen? Ich habe von Krapfen(!) gesprochen..!
Irgendwie erschließt sich mir die Notwendigkeit für so viele Emojis nicht.
Kann aber auch daran liegen dass ich schon zu alt bin.
Schließe mich an
Die Gewürzgurke – mein Favorit … :)))
Jippy, endlich werden die wirklichen Dinge angegangen- Emojis!
Dieser Dreck!
Ich würde sagen es wird jetzt mal Zeit das man hier bei iFun in den Kommentaren auch die Gewürzgurke verwenden kann ;)
Immer noch keine Schallplatte!!! Nerv
Immer noch kein Hanfblatt?!!? Auchnerv!
Es gibt doch Brokkoli
Super!
Immer noch keine Maggiflasche und kein Ring Lyoner. \_(ツ)_/