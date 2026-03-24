DemoPro für den Mac: Bildschirm-Anmerkungen werden präziser

Die Mac-Applikation DemoPro, die wir bereits im Herbst 2022 als Werkzeug für Bildschirm-Anmerkungen vorgestellt haben, wird weiter ausgebaut. Mit den jüngsten Aktualisierungen erhält die Menüleisten-Anwendung mehrere neue Funktionen, die den Einsatz in Präsentationen, Schulungen und Videoaufnahmen erweitern.

Die Anwendung richtet sich weiterhin an Nutzer, die Inhalte direkt auf dem Bildschirm hervorheben möchten. Wie schon bei der ersten Version arbeitet DemoPro ohne sichtbare Oberfläche im Vordergrund. Stattdessen werden alle Werkzeuge über frei definierbare Tastenkombinationen gesteuert. Dadurch bleiben Präsentationen aufgeräumt, während Markierungen im richtigen Moment eingeblendet werden.

Neue Werkzeuge und bessere Anpassung

Mit Version 2.0 wurde DemoPro an aktuelle macOS-Versionen angepasst und um mehrere Funktionen ergänzt. Dazu gehört ein Textwerkzeug, mit dem sich Beschriftungen direkt auf dem Bildschirm platzieren lassen. Linien werden nun glatter dargestellt, was die Lesbarkeit von Skizzen verbessert.

Ergänzend dazu führt das letzte Update weitere Detailverbesserungen ein. Farben lassen sich jetzt auch über Hex-Codes exakt festlegen. Pfeile können gezielter ausgerichtet werden, und ein Ellipsen-Werkzeug erweitert die bisherigen Formen. Diese Ergänzungen richten sich vor allem an Nutzer, die ihre Markierungen präziser gestalten möchten.

Auch bestehende Funktionen wurden überarbeitet. Das Whiteboard bleibt nun über Sitzungen hinweg erhalten, sodass begonnene Skizzen später wieder aufgegriffen werden können. Ein optionaler Signalton informiert darüber, wenn ein gesetzter Timer abläuft.

Fokus auf schnelle Bedienung im Alltag

Das grundlegende Bedienkonzept bleibt unverändert. DemoPro legt sich als transparente Ebene über alle laufenden Applikationen. Zeichnungen und Markierungen können dadurch direkt über Präsentationssoftware, Webseiten oder Videoinhalte gelegt werden.

Neben klassischen Freihandzeichnungen stehen Linien, Pfeile, Rechtecke und Texte zur Verfügung. Anmerkungen lassen sich per Tastendruck entfernen oder automatisch ausblenden. Letzteres sorgt dafür, dass Inhalte nur kurz sichtbar sind und anschließend wieder verschwinden.

Der integrierte Pausentimer hilft dabei, Präsentationen zu strukturieren. Er kann individuell angepasst werden und blendet auf Wunsch einen Countdown ein. In Mehrbildschirm-Umgebungen erscheinen Whiteboard-Ansichten nur auf dem aktuell genutzten Monitor, was eine parallele Vorbereitung im Hintergrund ermöglicht.

Die Anwendung bleibt dabei bewusst schlank. Sie verzichtet auf komplexe Menüs und setzt stattdessen auf direkte Eingaben über Tastenkombinationen. Laut Entwickler soll dieser Ansatz eine störungsfreie Nutzung ermöglichen und gleichzeitig die Systemleistung nicht beeinträchtigen. Eine kostenfreie Alternative nennt sich TLDraw.