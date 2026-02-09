Tim Cook im Mitarbeiter-Gespräch: KI, Innenpolitik und das 50. Jubiläum

Bei einer unternehmensweiten Mitarbeiterversammlung hat Apple-Chef Tim Cook mehrere Themen angesprochen, die auch viele Kunden und Beobachter des Unternehmens als relevant einstufen dürften.

Neben einem Rückblick auf das umsatzstarke Weihnachtsquartal ging es um politische Entwicklungen in den USA, den Einsatz Künstlicher Intelligenz, Wachstumspläne in neuen Märkten sowie das bevorstehende 50-jährige Firmenjubiläum.

Einwanderung als Werte- und Standortfrage

Zum Auftakt äußerte sich Cook ungewöhnlich deutlich zur aktuellen Einwanderungspolitik in den Vereinigten Staaten. Er beschrieb persönliche Betroffenheit über Berichte von Mitarbeitern, die sich im Alltag unsicher fühlen. „Niemand sollte Angst haben müssen, das eigene Zuhause zu verlassen“, sagte Cook laut interner Mitschrift. Die aktuellen Entwicklungen bezeichnete er als belastend und ergänzte: „Was ich über die Angst höre, mit der manche Menschen leben, bricht mir das Herz.“

Einwanderung ordnete Cook ausdrücklich als zentralen Faktor für den Erfolg des Unternehmens ein. „Jeder Mensch verdient Würde und Respekt, unabhängig davon, woher er kommt“, so der Apple-Chef. Apple habe über Jahre davon profitiert, Fachkräfte aus vielen Ländern zu gewinnen, und werde sich weiterhin politisch für verlässliche Rahmenbedingungen einsetzen.

Künstliche Intelligenz und neue Märkte

Beim Thema Künstliche Intelligenz sprach Cook von langfristigen Chancen, ohne auf konkrete Produktpläne einzugehen. „Künstliche Intelligenz gehört zu den bedeutendsten Möglichkeiten unserer Zeit“, sagte er. Apple integriere entsprechende Technologien schrittweise in Hardware, Software und Dienste. Als Beispiele nannte Cook visuelle Analysefunktionen sowie eine stärker personalisierte Version von Siri, die im Laufe des Jahres bereitgestellt werden soll. Zudem bestätigte er die Übernahme des israelischen Start-ups Q.ai.

Für künftiges Wachstum verwies Cook auf Schwellenländer wie Indien. Dort habe sich Apple innerhalb weniger Jahre von einem Randmarkt zu einem relevanten Umsatzträger entwickelt. „Wir haben unsere Produkte angepasst, dem Markt zugehört und zugleich die lokale Fertigung ausgebaut“, erklärte Cook mit Blick auf den Ausbau von Handel und Produktion vor Ort.

Vorbereitung auf das 50-jährige Bestehen

Abschließend ging Cook auf das anstehende Firmenjubiläum ein. Die Beschäftigung mit der eigenen Geschichte sei für Apple ungewohnt, da der Blick normalerweise nach vorn gerichtet sei. „Wir sind kein Unternehmen, das viel zurückschaut“, sagte Cook. Dennoch werde das Jubiläum nicht unbeachtet bleiben.

Eine Feier zum Jubiläum stellte Cook in Aussicht, konkrete Details ließ er jedoch offen.