Quartalszahlen: Apple setzt neue Rekorde bei iPhone und Services

Apple hat die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt (PDF-Download), das am 27. Dezember 2025 endete. Der iPhone-Hersteller erzielte in den drei Monaten einen Umsatz von 143,8 Milliarden US-Dollar und übertraf damit das Vorjahresquartal um 16 Prozent.

Der Gewinn je Aktie stieg im gleichen Zeitraum um 19 Prozent auf 2,84 US-Dollar. Das Dezemberquartal ist für Apple traditionell das umsatzstärkste des Jahres, da hier das Weihnachtsgeschäft und die ersten Verkaufswochen neuer Produkte zusammenfallen.

Apples Geschäftsjahr weicht vom Kalenderjahr ab und beginnt jeweils im Herbst. Entsprechend bildet das nun gemeldete erste Quartal die wichtigste Verkaufsphase des Jahres ab. Nach einem insgesamt soliden Geschäftsjahr 2025 konnte Apple diesen Schwung zum Start von 2026 deutlich ausbauen.

iPhone und Services als zentrale Umsatztreiber

Besonders stark entwickelte sich erneut das iPhone-Geschäft. Der Umsatz mit Apples Smartphone-Sparte erreichte im Weihnachtsquartal einen neuen Höchstwert. Apple verweist dabei auf eine hohe Nachfrage in allen Regionen. Auch der Bereich Services konnte zulegen. Die Dienstleistungssparte, zu der unter anderem App Store, Abonnements und Cloud-Angebote zählen, wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent und erzielte ebenfalls einen Rekordumsatz.

Andere Produktkategorien zeigten ein gemischteres Bild. Mac und iPad bewegten sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres, während Wearables und Zubehör leicht rückläufig ausfielen. Insgesamt blieb die Umsatzentwicklung jedoch klar von iPhone und Services geprägt, die zusammen den Großteil der Erlöse ausmachten.

Ausblick und finanzielle Eckdaten

Apple-Chef Tim Cook betonte im Zusammenhang mit den Zahlen die starke Nachfrage im Weihnachtsquartal und verwies auf die breite installierte Basis von inzwischen mehr als 2,5 Milliarden aktiven Geräten. Finanzchef Kevan Parekh hob zudem den operativen Cashflow von rund 54 Milliarden US-Dollar hervor, der es Apple ermöglichte, knapp 32 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückzugeben.

Der Verwaltungsrat beschloss außerdem eine Dividende von 0,26 US-Dollar je Aktie, die im Februar ausgezahlt werden soll.

