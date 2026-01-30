ifun.de — Apple News seit 2001. 45 615 Artikel

Starkes Weihnachtsquartal abgeliefert

Quartalszahlen: Apple setzt neue Rekorde bei iPhone und Services
Artikel auf Mastodon teilen.
19 Kommentare 19

Apple hat die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt (PDF-Download), das am 27. Dezember 2025 endete. Der iPhone-Hersteller erzielte in den drei Monaten einen Umsatz von 143,8 Milliarden US-Dollar und übertraf damit das Vorjahresquartal um 16 Prozent.

Apple Quartalszahlen

Der Gewinn je Aktie stieg im gleichen Zeitraum um 19 Prozent auf 2,84 US-Dollar. Das Dezemberquartal ist für Apple traditionell das umsatzstärkste des Jahres, da hier das Weihnachtsgeschäft und die ersten Verkaufswochen neuer Produkte zusammenfallen.

Apples Geschäftsjahr weicht vom Kalenderjahr ab und beginnt jeweils im Herbst. Entsprechend bildet das nun gemeldete erste Quartal die wichtigste Verkaufsphase des Jahres ab. Nach einem insgesamt soliden Geschäftsjahr 2025 konnte Apple diesen Schwung zum Start von 2026 deutlich ausbauen.

iPhone und Services als zentrale Umsatztreiber

Besonders stark entwickelte sich erneut das iPhone-Geschäft. Der Umsatz mit Apples Smartphone-Sparte erreichte im Weihnachtsquartal einen neuen Höchstwert. Apple verweist dabei auf eine hohe Nachfrage in allen Regionen. Auch der Bereich Services konnte zulegen. Die Dienstleistungssparte, zu der unter anderem App Store, Abonnements und Cloud-Angebote zählen, wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent und erzielte ebenfalls einen Rekordumsatz.

Apple Serviceumsatz Q1 2026.jpg

Andere Produktkategorien zeigten ein gemischteres Bild. Mac und iPad bewegten sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres, während Wearables und Zubehör leicht rückläufig ausfielen. Insgesamt blieb die Umsatzentwicklung jedoch klar von iPhone und Services geprägt, die zusammen den Großteil der Erlöse ausmachten.

Apple Iphone Q1 2026.jpg

Ausblick und finanzielle Eckdaten

Apple-Chef Tim Cook betonte im Zusammenhang mit den Zahlen die starke Nachfrage im Weihnachtsquartal und verwies auf die breite installierte Basis von inzwischen mehr als 2,5 Milliarden aktiven Geräten. Finanzchef Kevan Parekh hob zudem den operativen Cashflow von rund 54 Milliarden US-Dollar hervor, der es Apple ermöglichte, knapp 32 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückzugeben.

Der Verwaltungsrat beschloss außerdem eine Dividende von 0,26 US-Dollar je Aktie, die im Februar ausgezahlt werden soll.

Apple Gesamtumsatz Q1 2026

Zum Nachlesen:
30. Jan. 2026 um 06:42 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    19 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Bin gespannt, ob der Markt auf Tim Cooks Anbiederung an Trump so reagiert wie bei Tesla. Wobei Musk natürlich der schlimmste unter den Techmilliardären ist, die mit Trump gemeinsame Sache machen. Dass Tim zum privaten Videoabend bei Trumps geht war nun echt nicht nötig.

  • Ich habe genau zwei Abos bei Apple. 50GB iCloud Speicher und TomTom. Zusätzlich Bikemap Lifetime. Ich komme mit meinen weiteren Apps, teilweise for free und teilweise ohne Abo im Funktionsumfang beschnitten, gut klar.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45615 Artikel in den vergangenen 8865 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven