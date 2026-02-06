Apple wird 50: Jubiläum soll angemessen gefeiert werden

Apple wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Das Unternehmen wurde am 1. April 1976 von Steve Jobs, Steve Wozniak und dem in Vergessenheit geratenen Ron Wayne gegründet. Wayne war bereits kurze Zeit nach dem Start wieder aus dem Unternehmen ausgestiegen.

Vor einem halben Jahrhundert ist Apple als Hersteller von Computern für den Einsatz im privaten und beruflichen Umfeld angetreten und hat sich in der Folge über viele Jahre hinweg auf dieses Segment spezialisiert. Die Wende hin zum heutigen Erfolg des Unternehmens wurde unter anderem mit dem im Jahr 2001 vorgestellten iPod eingeleitet. Dieser ist letztlich als Vorläufer des iPhones, des größten Hardware-Erfolgs Apples, zu betrachten.

Apple 1 Computer (Bild: Wikimedia CC)

Über die vergangenen Jahre hat ein weiterer Wandel bei Apple eingesetzt. Das Unternehmen bezieht immer mehr Gewinne aus Abonnements oder den Provisionsmodellen seiner App-Store-Angebote. Der Bereich Dienstleistungen macht mittlerweile rund ein Drittel des Gesamtumsatzes von Apple aus.

Apple will Jubiläum feiern

Apple wird sein Firmenjubiläum in diesem Jahr wohl in angemessener Weise begehen. Der aktuelle Apple-Chef Tim Cook hat dies im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung angekündigt. Er habe zuletzt viel über Apple nachgedacht und überlegt, wie man diesen Moment angemessen begehen könnte. Cook hat dabei betont, dass ihn der Rückblick auf die Unternehmensgeschichte sehr bewegt und Apple das Jubiläum angemessen feiern werde

Wir sind gespannt, was dabei herauskommt. Eine Jubiläums-Hardware wie vor 30 Jahren der Twentieth Anniversary Macintosh ist allerdings kaum zu erwarten. Der Rechner war alles andere als ein Verkaufserfolg und wird heute zu Sammlerpreisen gehandelt.

ARD-Jubiläums-Doku „Steves Erbe“

Im Vorfeld des Jubiläums läuft bei der ARD eine Mini-Serie zu Steve Jobs. Die Dokumentation hat den Titel „Steves Erbe“ und ist vom 26. März an mit drei jeweils 30 Minuten langen Folgen in der ARD Mediathek verfügbar.

Laut Ankündigung schildert die Produktion den Weg von Steve Jobs und zeigt, wie er sich trotz harter Konkurrenz, extremem Perfektionismus und seines zeitweisen Ausscheidens aus dem eigenen Unternehmen durchgesetzt hat.