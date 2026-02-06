Marktüberwachung 2025: Knapp 8 Millionen Geräte nicht verkehrsfähig

Die Bundesnetzagentur hat ihren Jahresbericht 2025 zur Marktüberwachung vorgelegt. Nach Angaben der Behörde wurden im vergangenen Jahr insgesamt rund 7,7 Millionen Geräte ermittelt, die aufgrund formaler oder technischer Defizite nicht hätten in Verkehr gebracht werden dürfen. Die Prüfungen umfassten sowohl den Onlinehandel als auch den stationären Einzelhandel.

Bei den Kontrollen haben die Prüfer auf unterschiedliche Faktoren geachtet. So wurden beispielsweise fehlende CE-Kennzeichnungen oder unvollständige Angaben zum verantwortlichen Hersteller beanstandet. Darüber hinaus wurden auch grundlegende technische Probleme festgestellt, etwa die Überschreitung von Störaussendungsgrenzwerten. Solche Abweichungen können nach Einschätzung der Behörde den Betrieb anderer elektrischer Geräte beeinträchtigen oder Funkverbindungen stören.

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur

Wir treten für fairen Wettbewerb und Verbraucherschutz ein. Im Jahr 2025 haben wir wieder große Mengen an Geräten aufgespürt, die in Europa nicht vertrieben werden dürfen

Auffälligkeiten im Onlinehandel

Im Onlinehandel identifizierte die Behörde im Jahr 2025 insgesamt 1.266 auffällige Angebote. Diese Zahl lag unter dem Vorjahreswert, dennoch betrafen die gemeldeten Fälle mehr als fünf Millionen Geräte. Die beanstandeten Angebote wurden an die jeweiligen Plattformbetreiber weitergeleitet und anschließend entfernt.

Besonders häufig betroffen waren bestimmte Smartwatch- und Funkgerätemodelle. Einige dieser Smartwatches seien im europäischen Schnellwarnsystem als nicht verkehrsfähig gelistet, da sie Funktionen wie eine Blutzuckermessung lediglich vortäuschten. Trotz dieser Einstufung seien entsprechende Angebote weiterhin im Netz aufgetaucht und nachträglich beanstandet worden.

Kontrollen im stationären Handel

Im deutschen Einzelhandel wurden 2025 mehr als 2.100 Gerätetypen untersucht, deutlich mehr als im Jahr zuvor. Laut Bundesnetzagentur erfüllten 58 Prozent dieser Produkte die geltenden Vorgaben nicht. Dies entsprach einer betroffenen Stückzahl von rund 1,9 Millionen Geräten.

Zu den hier geprüften Produkten zählten unter anderem Wechselrichter für Batteriespeicher in Photovoltaikanlagen. In einem Fall überschritt ein Gerätetyp die zulässigen Störwerte deutlich. Der betroffene Hersteller habe daraufhin Produktion und Vertrieb eingestellt.

Einfuhrüberwachung mit dem Zoll

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Kontrolle von Importen. Die Bundesnetzagentur arbeitet dabei eng mit dem Zoll zusammen und prüft Waren sowohl im Handel als auch bereits bei der Einfuhr in den europäischen Binnenmarkt.

Der Zoll meldete der Bundesnetzagentur im Jahr 2025 mehr als 8.200 verdächtige Warensendungen, deutlich mehr als im Vorjahr. Rund 89 Prozent dieser Sendungen erwiesen sich als auffällig und erhielten keine Freigabe für den europäischen Markt. Insgesamt betraf dies mehr als 359.000 Geräte.