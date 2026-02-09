ifun.de — Apple News seit 2001. 45 670 Artikel

Freie Audacity-Alternative

Ardour 9.0: Mac-Audioeditor erweitert Workflow und MIDI-Bearbeitung
Der quelloffene Audioeditor Ardour ist in Version 9.0 erschienen. Die neue Hauptversion knüpft an Ardour 8 an, das Ende 2023 bereits Unterstützung für neuere macOS-Versionen und Apple-Prozessoren brachte, und baut den Funktionsumfang der digitalen Audio-Workstation weiter aus.

Rta

Zielgruppe bleiben fortgeschrittene Anwender, die eine Alternative zu Audacity suchen und dabei Wert auf plattformübergreifende Verfügbarkeit legen.

Neue Werkzeuge für Clips und Regionen

Eine der zentralen Neuerungen betrifft die Clip-Funktion. Ardour kann nun direkt kurze Audio- oder MIDI-Passagen aufnehmen und in einer separaten Clip-Übersicht ablegen. Diese Clips lassen sich später taktgenau starten, sodass sie synchron zum laufenden Projekt abgespielt werden.

Damit nähert sich der freie Editor in diesem Punkt Arbeitsweisen an, die Nutzer aus anderen Live-orientierten Produktionsumgebungen kennen. Ergänzt wird dies durch eine erweiterte Clip-Bearbeitung für Audio und MIDI, die ohne Umweg über die Hauptzeitleiste möglich ist.

Region Fx

Ebenfalls neu sind sogenannte Region-Effekte. Effekte lassen sich damit gezielt auf einzelne Audiobereiche anwenden, ohne dass dafür komplette Spuren automatisiert werden müssen. Die Effekte bleiben an die jeweilige Region gebunden, auch wenn diese verschoben oder kopiert wird.

Verbesserte MIDI-Ansicht und Oberfläche

Für MIDI-Arbeiten führt Ardour 9.0 eigene Pianoroll-Fenster ein. MIDI-Regionen lassen sich per Doppelklick in einer separaten Ansicht bearbeiten, die sich auf Noten, Anschlagsstärken und Controllerdaten konzentriert. Zusätzlich erleichtern neue Zeichenwerkzeuge das schnelle Anlegen gleichmäßiger Notenmuster, etwa für Schlagzeugspuren oder Begleitungen.

Pianoroll

Auch die Benutzeroberfläche wurde überarbeitet. Werkzeugleisten und Seitenbereiche lassen sich gezielter ein- und ausblenden, Listen und Dialoge wurden vereinfacht strukturiert. Unter macOS profitiert Ardour von einer optimierten Darstellung, die insbesondere bei großen Mischpultansichten für flüssigeres Arbeiten sorgen soll. Ergänzt wird dies durch zahlreiche Detailverbesserungen, Fehlerkorrekturen und neue Einstellmöglichkeiten, etwa für das Verhalten beim Stoppen der Wiedergabe oder beim Öffnen von Editorfenstern.

Wie bereits bei früheren Versionen bleibt auch Ardour 9.0 kostenlos nutzbar, wenn es selbst kompiliert wird. Vorgefertigte Versionen werden weiterhin nach dem Prinzip „Zahl, was du willst“ angeboten.
09. Feb. 2026 um 08:25 Uhr von Nicolas


