Thunderbird Supernova ist da: Eine moderne Mail-App für den Mac

Die Software-Entwickler von Mozilla, die unter anderem für die freie Safari-Alternative Firefox verantwortlich zeichnen, haben die neue Version ihrer E-Mail- und Kalender-Verwaltung Thunderbird zum Download bereitgestellt.

Ein Outlook-Konkurrent

Das von langer Hand angekündigte Update ist die wohl größte Thunderbird-Aktualisierung der jüngsten Zeit und stellt den E-Mail-Client nicht nur auf ein neues, technisches Fundament sondern versieht diesen auch mit einer komplett überarbeiteten Oberfläche und einem neuen App-Icon.

Die freie E-Mail-Applikation sieht sich in ihrem Selbstverständnis eher als Konkurrent zu Microsoft Outlook, denn als reine E-Mail Anwendung. So verwaltet Thunderbird auch Kalender und Kontaktdaten und bietet sich daher als hervorragende Lösung für Anwender an, die persönliche und geschäftliche E-Mails auseinanderhalten möchten und für eine der beiden Kategorien gerne eine gänzlich eigenständige Software-Lösung einsetzen möchten.

Komplett neue Oberfläche

Wer sich für die detaillierten, grafischen Neuerungen der neuen Version interessiert, der sollte dieser Vergleichsseite einen Besuch abstatten, auf der sich die bisherige Thunderbird-Applikation mit der neuen Anwendung vergleichen lässt.

Neu ist neben der Benutzer-Oberfläche und dem Logo der Anwendung die einheitliche Toolbar, die den Schnellzugriff auf häufig benötigte Aufgaben bietet, das neue App-Menü, mit dem sich die wichtigsten Funktionen per Tastatur erreichen und steuern lassen, der neue Kalender und die so genannte „Density“-Funktion, mit der sich die Informationsdichte der Anwendung beeinflussen lässt und diese an die Größe des eigenen Monitors und die persönlichen Präferenzen angepasst werden kann.

Zudem setzt Thunderbird Supernova verstärkt auf Schlagwörter, verbessert das Adressbuch und kommt mit neuen Bedienungshilfen. Thunderbird-Nutzer, die derzeit noch mit Thunderbird 102 unterwegs sind, können die neue Version 115 direkt auf der Webseite des Anbieters laden oder auf die automatische Bereitstellung warten, die anlaufen wird, sobald keine signifikanten Fehler in Thunderbird Supernova mehr ausgemacht werden können.