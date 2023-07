HomeKit-Update setzt Zwei-Faktor-Authentifizierung und iCloud-Schlüsselbund voraus

Während die Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung für verbesserte Account-Sicherheit ohnehin grundsätzlich zu empfehlen ist, kann man mit Blick auf Apples Vorgabe den iCloud-Schlüsselbund betreffend geteilter Meinung sein. Die darüber verwalteten Passwörter, Passkeys und Kreditkarten können unter iOS grundsätzlich nämlich auch lokal auf dem jeweiligen Gerät gespeichert werden und über die Speicherung in iCloud sollte der Nutzer nach Möglichkeit frei entscheiden können. Auch wenn Apple betont, dass die in der iCloud gespeicherten Daten dank Ende-zu-Ende-Verschlüsselung höchste Datensicherheit bieten.

