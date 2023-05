E-Mail-App Thunderbird: Neues Logo, iOS-Version und Update im Sommer

Mit dem Webbrowser Firefox stellen die Open-Source-Entwickler von Mozilla eine Alternative zu Apples Safari-Browser zur Verfügung, die sich auf dem Mac und auch auf dem iPhone installieren lässt.

Infos zur iOS-App später im Jahr

Analog dazu bietet Mozilla mit der E-Mail-Applikation Thunderbird eine Alternative zu Apples Mail-Applikation an, die sich derzeit allerdings ausschließlich auf dem Desktop installieren lässt. Dies soll sich schon in naher Zukunft ändern.

So haben Mozillas Entwickler jetzt nicht nur das neue Thunderbird-Logo präsentiert, mit dem die E-Mail-Anwendung zukünftig (etwas aggressiver als bislang) auftreten wird, gleichzeitig wurde die Bereitstellung von Thunderbird für iOS auch in den offiziellen Fahrplan der Entwickler aufgenommen und steht jetzt auf der so genannten „development roadmap“.

Genaue Termine, ab wann sich die E-Mail-Anwendung auch auf iPhone und iPad installieren lassen wird, kommuniziert man zwar noch nicht, allerdings will man konkrete Informationen über die Bereitstellung der App für Apples Mobilplattform gegen Ende des laufenden Jahres ausgeben.

Thunderbird „Supernova“ im Sommer

Was das neue Logo angeht, so soll dieses mit Version 115 der Thunderbird-App (diese trägt den Codenamen „Supernova“) bereits in diesem Sommer auf dem Mac landen.

Es im vergangenen November haben die Thunderbird-Macher eine Vorschau auf ihre neue E-Mail, Kontakt- und Kalender-Applikation gewährt und erste Design-Entwürfe gezeigt, die zumindest die grobe Richtung erkennen ließen, in die sich Thunderbird zukünftig entwickeln würde.

Die neue Monatsansicht von Thunderbird Supernova

Geplant ist, Thunderbird zu einer vollumfänglichen Terminverwaltung auszubauen, die einen ebenso großen Fokus auf Kalender- und Kontakt-Management legt, wie auf die Verwaltung und das Abarbeiten der täglichen E-Mail-Fluten.

