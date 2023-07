Mit der Freigabe von macOS Sonoma werden sich die Zugangsdaten und Login-Informationen, die in Apples iCloud-Schlüsselbund gesichert wurden, auch in den Browsern von Drittanbietern wie Google und Microsoft nutzen lassen .

Apple stellt Plugins bereit Neu in macOS Sonoma: iCloud-Schlüsselbund in Chrome nutzen

Insert

You are going to send email to