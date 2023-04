TextPal: Schneller Emoji-Zugriff in allen Mac-Apps

Der werksseitig voreingestellte Tastatur-Trigger lässt sich in den TextPal-Einstellungen beliebig anpassen. Textpal selbst stellt sich auf der Webseite textpal.app vor und leitet euch von hier aus auch an den Download weiter.

Wer damit kein Problem hat, der ist dazu eingeladen den kleinen 12-Megabyte-Download einfach mal risikofrei auszuprobieren. TextPal bietet sich als gänzlich kostenfreie Freeware-Anwendung an. Bei Gefallen könnt ihr dem Entwickler nach dem „Zahl was du willst“-Prinzip allerdings auch eine Spende zukommen lassen.

Der App-Entwickler Dexter Leng hat mit TextPal eine Mac-Anwendung veröffentlicht, die den rasend schnellen Zugriff auf die inzwischen enorm große Auswahl an Emojis aus allen Anwendungen heraus ermöglicht, in denen eine Texteingabe möglich ist.

