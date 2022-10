Native Emoji-Textersetzungen für macOS: Eine Datei reicht aus

Wer sich in den Systemeinstellungen seines Macs grundsätzlich wohl fühlt, der hat den Bereich „Tastatur“ sicher schon mal betreten. Hier verstecken sich auch die nativen Textersetzungen, die Apples Desktop-Betriebssystem seinen Nutzern ab Werk anbietet. Wer möchte kann dort etwa das Kürzel „mfg“ notieren, um dieses nach jeder Eingabe vom Betriebssystem in ein „Mit freundlichen Grüßen“ transformieren zu lassen.

Die aktiven Textersetzungen lassen sich im Bereich Systemeinstellungen > Tastatur > Text > Ersetzen | Durch einsehen und können, ganz nach Bedarf, um beliebig viele eigenen Ersetzungen ergänzt werden.

Wir haben hier schon seit Jahren unsere drei wichtigsten E-Mail-Adressen mit den Kürzeln @@, @@@ und @@@@ kombiniert, um Online-Formulare und ähnliches schnell ausfüllen zu können. Besonders nett: Die hier vorgenommenen Eingaben gleichen sich mit allen mobilen Geräten ab, die mit dem persönlichen iCloud-Konto verknüpft sind.

Füllen auch mit Vorlagen möglich

Was viele Nutzer nicht wissen: Die Textersetzungen lassen sich mit Hilfe entsprechend vorbereiteter plist-Dateien in einem Rutsch auch gleich um mehrere 100 Textersetzungen ergänzen. Dies kann man etwa dafür nutzen, sich Textabkürzungen für alle wichtigen Emoji in den Tastatur-Einstellungen zu hinterlegen.

Wie dies funktionieren kann zeigt Nathan Smith, der sich die Mühe gemacht hat eine plist-Datei mit knapp 1900 Einträgen vorzubereiten, die die Texteingabe aller von Apples Geräten unterstützen Bildschriftzeichen zulässt.

Smith hat seine Kurztexte dabei dem Standard folgend so gewählt, dass diese sowohl von einem Doppelpunkt ageführt als auch von diesem gefolgt werden. Für das Emoji der schwangeren Frau tippt man nach der einmaligen Vorbereitung also schlicht :pregnant_woman: in seinen Text, das Pizzastück erscheint nach der Eingabe von :pizza:, die Tüte Popcorn nach der Eingabe von :popcorn:. Die plist-Datei steht hier zum Download bereit.