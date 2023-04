Prime Video: Meistgestreamte Show aller Zeiten bekommt neue Staffel

Was Abruf-Statistiken und überhaupt die Kommunikation aussagekräftiger Zahlen angeht, gilt Amazons Video-Streaming-Dienst Prime Video eigentlich als notorisch verschlossen, heute meldet der hierzulande beliebteste Streaming-Anbieter immerhin den meistgestreamten deutsche Titel aller Zeiten in Deutschland und Österreich.

Die Auszeichnung geht an Staffel 4 des von Gastgeber Michael Bully Herbig präsentierten Reality-Formates LOL: Last One Laughing, bei dem Prominente Hausbewohner versuchen müssen, trotz kontinuierlicher Witzeleien nicht zu lachen. Die Bewertung, ob dies nun eher Rückschlüsse auf den durchschnittlichen Prime-Video-Konsumenten oder das restliche Angebot in Amazons Video-Abteilung zulässt, überlassen wir euch.

Bei „LOL: Last One Laughing“ handelt es sich im eine Adaption des japanischen Originals „Hitoshi Matsumoto presents Documental“ und wurde hierzulande mit wechselnder Besetzung und jeweils sechs Folgen pro Staffel ausgestrahlt.

5. Staffel heute bestätigt

Wie Amazon heute bekanntgegeben hat, wurde die Produktion einer fünften Staffel bewilligt. Diese soll Ostern 2024 bei Prime Video ausgestrahlt werden. Laut Amazon ist das Format auch in sozialen Netzwerken unerwartet erfolgreich.

Das so genannte „Shoo Shoo Shoo“-Video mit Anke Engelke und Bastian Pastewka wurde mittlerweile 14 Millionen mal abgerufen, die zehnminütige Preview der vierten Staffel bringt es auf 1,3 Millionen Aufrufe.

„LOL: Last One Laughing“ wurde hierzulande mit dem Deutschen Comedypreis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet, läuft aber nicht nur in Deutschland auf Prime Video sondern auch in Australien, Brasilien, Frankreich, Indien, Italien, Kanada, Mexiko, den Niederlanden, Polen und Spanien. Zudem sind weitere lokale Ausgaben für Südafrika und Irland geplant.