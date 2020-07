Text-Manipulationen am Mac: Boop mit etlichen neuen Aktionen

Sehr schön, Boop entwickelt sich sogar noch schneller als wir gehofft hatten. Die App für Mac-Anwender, die hin und wieder mit Textblöcken arbeiten müssen, die allerdings nicht im richtigen Format vorliegen, liegt kurz nach ihrem Debüt schon in Version 1.2 vor.

Animation zeigt Boop in Aktion

Neu im Update, das inzwischen auch den Mac App Store erreicht hat, sind 19 zusätzliche Text-Aktionen zu denen auch Skripte zählen die (Zeilen) sortieren, (CSS, Javascript und Co.) minimieren und Farbwerte umrechnen können.

Kurzer Reinholer für Boop-Neulinge: Die Mac-App bietet euch ein Fenster an, in das sich der zu bearbeitende Text einfügen lässt und bietet auf Knopfdruck anschließend den Zugriff auf etliche Aktionen an, die im Entwickler-Alltag immer mal wieder benötigt werden.

Die App kann JSON und XML ordentlich formatieren, Encode- und Decode-Aktionen für HTML- und Base64-Texte sowie URLs vornehmen, Daten bearbeiten, Hash-Werte errechnen und vieles mehr.

Zudem lässt sich die ab Werk von Boop angebotene Script-Bibliothek um eigene Javascript-Dateien erweitern, die beliebige Aufgaben übernehmen können. Ein 1A-Download für wiederkehrende Aufgaben, die für gewöhnlich schlicht an den Browser und damit an andere Server übergeben wurden.

Wir haben in der Vergangenheit häufig mal nach „URLDecode“ gegoogelt um unseren URL-String hier in zufällige Online-Formulare zu kopieren, mit Boop lassen sich diese und ähnliche Aktionen fortan lokal abwickeln. Die kostenfreie Open-Source-App lässt sich wahlweise vom Code-Portal GitHub oder aus dem Mac App Store laden.