iPad Pro USB-C-Hub: Ugreen fällt durch, Anker punktet

Kurzer Verbraucherhinweis für die hier mitlesenden iPad Pro-Besitzer, die sich langfristig einen USB-C-Hub für den Anschluss externer Speichermedien, Monitore und Kopfhörer zulegen wollen: Lasst das kürzlich vorgestellte 5-in-1-Modell von Ugreen links liegen.

Links: Anker – Rechts: Ugreen

Wir haben uns den ungewöhnlich geformten Adapter nach seiner Vorstellung am 14. Juli geordert und wissen rückblickend auch nicht mehr, was genau wir hier eigentlich erwartet haben. Die unkonventionelle Bauform des 5-in-1-Hubs, so viel stellte sich bereits nach 10 Minuten mit dem 45-Euro-Accessoire heraus, hat jedenfalls keine offensichtlichen Vorzüge.

Das Hub ist mit einem magnetischen Moosgummi ausgestattet (dieses lässt sich beim Einsatz mit einer iPad-Schutzhülle entfernen und verlängert so die Reichweite des USB-C-Steckers) und verspricht eine gute Kompatibilität zu zahlreichen Case-Typen – Apples Magic Keyboard unterstützt das USB-C-Hub allerdings nicht.

Das Ugreen-Hub ohne…

Und was sollen wir sagen… die Case-Kompatibilität ist theoretisch vorhanden, praktisch jedoch wenig attraktiv. So kommt das Ugreen-Hub mit zwei kleinen (gefederten) Beinchen, die sich darum kümmern sollen, dass das eingesteckte Hub beim Einsatz ohne Case ebensogut sitzt wie beim Einsatz mit Schutzhülle.

In der Praxis sorgt dies Entscheidung der Produktdesigner jedoch für einen riesigen Abstand zwischen iPad-Rücken und Hub, wenn dieses ohne Case genutzt wird. Beim Einsatz mit Schutzhülle, sind die Federn der zwei kleinen Beinchen leider so stark, dass diese nicht im Hub verschwinden, sondern so sehr um zusätzlichen Abstand bemüht sind, dass das Dock zur Schräglage neigt.

… und mit Case.

Apropos schräg: Ist das Dock eingesteckt, lässt sich das iPad nicht mehr flach auf den Tisch legen und nur noch schlecht im Querformat halten. Immerhin überdeckt das Ugreen-Modell nicht das kleine Lautsprecher-Gitter, sitzt dafür aber unschön leicht nach rechts versetzt.

Was Zubehör-Komponenten angeht, gehören wir grundsätzlich zu den Fans von Ugreen, die bislang stets überdurchschnittlich gute Qualität zu günstigen Preisen abgeliefert haben. Das iPad Pro-Dock des Herstellers muss jedoch als sprichwörtlicher „Griff ins Klo“ beschrieben werden.

Anker: Sitzt bündig und gut

Im direkten Vergleich macht das Anker-Modell eine deutlich bessere Figur. Dieses lässt sich auch in Kombination mit dem Magic Keyboard einsetzen bietet dafür jedoch nur einen USB-Anschluss.

Das Aussenden eines hochfrequenten Fieptons, Kritik die auf der Amazon-Produktseite zum Anker-Hub mehrfach aufkommt, haben wir noch nicht feststellen können.

