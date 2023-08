Tesla-Jailbreak schaltet Premium-Funktionen frei

In wenigen Tagen findet in Las Vegas wieder die Sicherheitskonferenz Black Hat USA statt. Neben der DEF CON und dem Chaos Communication Congress des deutschen Chaos Computer Clubs zählen die Black Hat-Events zu den wichtigsten Treffen der IT-Security-Community – entsprechend wirft die am 5. August startende Veranstaltung ihre Schatten bereits voraus.

„Jailbreaking an Electric Vehicle in 2023“

Für Aufmerksamkeit sorgt aktuell eine Vortragsankündigung der drei PhD-Studenten Christian Werling, Niclas Kühnapfel und Hans Niklas Jacob von der Technischen Universität Berlin, die diese gemeinsam mit dem Security Researcher Oleg Drokin hier veröffentlicht haben.

Der Talk ist für den kommenden Mittwoch angesetzt und soll etwa 40 Minuten in Anspruch nehmen. Überschrift: Jailbreaking an Electric Vehicle in 2023.

Ein Thema, das in Zeiten in denen Autohersteller vermehrt auf das kostenpflichtige Freischalten bereits vorhandener Hardware-Funktionen setzen und beispielsweise Sitzheizungen im Monatsabonnement anbieten, auf eine große Resonanz treffen dürfte. Vor allem, da die so genannten In-Car-Käufe offenbar mit im Fokus der Sicherheitsspezialisten gestanden haben.

Lücke lässt sich nicht schließen

So ist es den Forschern gelungen, eine Lücke im Gehirn aktuelle Tesla-Modelle auszumachen, die Tesla auch mit zukünftigen Software-Updates nicht mehr schließen können soll. Die Lücke gestattet die Ausführung beliebigen Codes und damit die Übernahme des Infotainment-Systems (MCU-Z) des betroffenen Fahrzeugs. Für den Jailbreak sind laut Christian Werling lediglich ein elektrotechnischer Hintergrund und zusätzliche Hardware im Wert von um die 100 US-Dollar nötig.

Anschließend, so Werling gegenüber darkreading.com, könnte der RSA-Schlüssel des Fahrzeugs extrahiert werden, der für jeden Tesla individuell ausfällt und unter anderem für die Verschlüsselung des lokalen Fahrzeug-Speichers zuständig ist.

Ist der Speicher erst mal entschlüsselt, lassen sich beliebige Änderungen vornehmen und entsprechend auch kostenpflichtige Premium-Funktionen freischalten. Bis zum Vortrag müssen noch sechs Tage überbrückt werden.