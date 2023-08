Abo-Maschine Apple: Rekord-Quartal für Apples Dienste

Apple hat in der Nacht zum Freitag die Geschäftsergebnisse für das dritte Fiskalquartal des Unternehmens vorgelegt, also für den Drei-Monats-Zeitraum der am 1. Juli 2023 endete (PDF-Download). Massiver Umsatzbringer: Die Service-Sparte des Unternehmens.

iPhone, iPad und Mac mit Umsatzrückgängen

Während die Umsätze in den Kategorien iPhone, iPad und Mac im Vergleich zum Vorjahresquartal zurückgingen und der Umsatz in der Sammelkategorie Wearables, Home und Zubehör nur leichte Zuwächse verzeichnen konnte, strich die Service-Sparte einen Gesamtumsatz von 21,21 Milliarden US-Dollar ein.

Damit verdient Apple mit seinen Abo-Angeboten in zwischen mehr Geld als mit dem Verkauf von Macs, iPads, der Apple Watch, seinen Lautsprechern und der gesamten Zubehör-Palette des Unternehmens zusammen.

Zum Service-Angebot Apples gehören der App Store und die zahlreichen Abo-Dienste des Unternehmens, also der Musik-Streaming-Dienst Apple Music, der Video-Streaming-Dienst Apple TV+, der Cloud-Speicher iCloud+, der Workout-Video-Dienst Apple Fitness+ und das Spiele-Abonnement Apple Arcade.

Eine Milliarde aktive Bezahl-Abonnements

Hier zählt Apple inzwischen über eine Milliarde aktiver Bezahl-Abonnements. Bei geschätzten 1,5 Milliarden aktiv genutzter iPhone-Geräte weltweit zahlen also zwei von drei iPhone-Nutzern für mindestens ein kostenpflichtiges Abo an Apple.

Was beim Blick auf die aktuellen Zahlen direkt ins Auge fällt: Das iPad hat im vergangenen Quartal eine sehr verhaltene Performance hingelegt und so wenig Umsatz generiert wie schon seit 2020 nicht mehr. Hier scheint es vielen Anwendern aktuell an guten Gründen für ein Hardware-Upgrade zu fehlen.

Der Gesamtumsatz Apples belief sich im zurückliegenden Quartal auf 81,8 Milliarden US-Dollar und lag damit rund ein Prozent unter dem vergleichbaren Vorjahresquartal.