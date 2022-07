Neu bei BMW: Sitzheizung im Abo

BMW hat bereits in der Vergangenheit mit dem Versuch, Fahrzeugfunktionen im Abo anzubieten Schlagzeilen gemacht. Vor zwei Jahren musste der Hersteller sein CarPlay-Abo auf Kundenproteste hin streichen und bietet die CarPlay-Vorbereitung seither zum Pauschalpreis an.

IconicSounds Sport macht das Fahren noch intensiver und holt Ihnen den charakteristischen Klang Ihres BMW in den Fahrzeuginnenraum. Der Motorsound wird genau passend zur aktuellen Fahrsituation eingespielt und mit individuell einstellbarer Intensität wiedergegeben. So liefert IconicSounds Sport zu jedem Fahrstil die perfekte akustische Untermalung – ganz einfach auf Knopfdruck.

Ein außergewöhnliches Add-on hat BMW mit dem Paket „IconicSounds Sport“ im Programm. Hier will der Hersteller passend zur aktuellen Fahrsituation realistische Fahrgeräusche im Fahrzeuginnenraum abspielen. BMW verzichtet dabei auf ein Abo und bietet das Soundpaket zum einmaligen Kaufpreis von 150 Euro an:

