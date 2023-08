Schlagwörter unter macOS: Finder-Tags schnell setzen und verwalten

Auch in der Spotlight-Suche lassen sich Schlagwörter in Suchbegriffe eingeben und miteinander kombinieren.

Die Schlagwörter, die einzelnen Dateien zugewiesen wurden, lassen sich unter anderem in den Datei-Informationen anzeigen, die per Rechtsklick > Informationen oder mit dem Tastenkürzel Command +I aufgerufen werden können. Oben im Bereich der vergebenen Tags tauchen hier die bereits zugeordneten Schlagworte auf, neue können zudem einfach per Texteingabe hinzugefügt werden.

In frischen macOS-Installationen sind standardmäßig nur eine Handvoll Farben als Schlagworte definiert. Diese lassen sich in den Einstellungen des Finders verwalten, können umbenannt, ergänzt, gelöscht oder auch den persönlichen Schlagwort-Favoriten hinzugefügt werden. Apple spricht hier von „Bevorzugten Tags“, die übrigens auch im Rechtsklick-Menü auftauchen.

Der Umgang mit den Tags wird direkt über den Finder verwaltet und gestattet euch unterschiedlichste Dokumente und Projekt-Dateien miteinander in Verbindung zu setzen, ohne dass diese in identischen Verzeichnissen gesichert oder von den selben Anwendungen bearbeitet werden müssen.

Kleine Erinnerung: Der Mac versteht sich bereits ab Werk auf die Verschlagwortung von Dateien und Ordnern und integriert diese in seinem Dateimanager und in der Spotlight-Suche.

