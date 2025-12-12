Neue Hinweise: Apple testet HomePod mit Display und Kamerazubehör

Es gibt Neuigkeiten zu dem von Apple erwarteten Smarthome-Hub. Die Gerüchte um das Gerät, das in Apples Entwicklungsabteilung angeblich unter dem Produktcode J490 geführt wird, begleiten uns inzwischen seit über einem Jahr. Nun will das amerikanische Apple-Magazin Macworld Einblick in eine nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Testversion von iOS 26 gewonnen und weitere Details zu dem Gerät in Erfahrung gebracht haben.

Ähnlich wie der Echo Show

Zunächst soll der Programmcode bestätigen, dass es sich bei dem teils auch als „HomePad“ bezeichneten Gerät tatsächlich um eine Art HomePod mit Display handelt. Schon in der Vergangenheit haben wir hier den Vergleich zu den Echo-Show-Geräten von Amazon gezogen. Apple arbeitet grob gesagt offenbar daran, den HomePod mit einem iPad zu vereinen.

Echo Show 10 von Amazon

Auch was bislang zu den Funktionen des Geräts durchgesickert ist, klingt für Besitzer der neueren Echo-Show-Modelle bekannt. So soll das Gerät Personen im Raum erkennen und jeweils spezifische Nutzerprofile bereitstellen. Apple setze für diese Funktion auf das bereits erfolgreich bei seinen Mobilgeräten genutzte Face-ID-System. Die integrierte Kamera könne Video mit 1080p aufzeichnen, auf dieser Basis sei unter anderem auch die Nutzung von FaceTime möglich.

Hinweise auf separates Kamera-Zubehör

Darüber hinaus sei in dem internen Programmcode ein weiteres Gerät mit der internen ID J229 erwähnt, das allerdings als Zubehör klassifiziert sei. Die beschriebene Ausstattung mit Sensoren und einer integrierten Kamera deutet darauf hin, dass es sich hier möglicherweise um die in der Vergangenheit immer mal wieder in Gerüchten erwähnte Smarthome-Kamera von Apple handelt. Es wurde bereits vermehrt darüber spekuliert, dass Apple sich mit einem eigenen Hardware-Angebot einen Platz im wachsenden Segment für Heimautomatisierung sichern will.

Als großes Hindernis und möglicher Grund für Verzögerungen bei der Markteinführung von neuen Produkten rund um den HomePod wird der desolate Zustand von Siri gesehen. Apple konnte die im vergangenen Jahr gemachten Versprechungen zu Funktionserweiterungen seiner Sprachassistentin nicht halten. Jetzt wartet alles gespannt darauf, dass im Frühjahr eine „Siri 2.0“ die geschürten Erwartungen erfüllt und zugleich die Basis für einen umfassenderen Einstieg in den Smarthome-Bereich schafft. Begleitend dazu scheint auch eine Markteinführung der neuen Geräte im Frühjahr wahrscheinlich.

Erinnerungen an den iMac 2002

Auf den Formfaktor des Geräts sind wir gespannt. Unser Titelbild ist reine Spekulation und beim Gedanken an eine Echo-Show-Alternative von Apple denken wir gerne an den „Tischlampen-iMac“ zurück. Dessen Vorstellung jährt sich im Januar übrigens zum 25. Mal.