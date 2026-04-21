Mit dem Soundcore Space 2 ist jetzt der im Januar angekündigte Nachfolger des Soundcore Space One erhältlich. Der neue Kopfhörer von Anker ist neben der Webseite des Herstellers auch über Amazon erhältlich. Der Kaufpreis beträgt 129 Euro. Im Rahmen einer Einführungsaktion lässt sich für begrenzte Zeit ein passendes Transportcase kostenlos dazu bestellen.

Bis zu 70 Stunden Akkulaufzeit

Die neue Version des Soundcore Space kostet somit etwas mehr als ihr Vorgänger, kann dafür jedoch mit diversen Verbesserungen punkten. Allem voran hat Anker die Akkulaufzeit auf bis zu 70 Stunden erweitert. Mit aktivierter ANC-Funktion sollen die Kopfhörer immer noch bis zu 50 Stunden durchhalten. Eine fünfminütige Schnellladung bringt laut Hersteller Energie für bis zu vier weitere Stunden drahtloser Wiedergabe.

Der Kopfhörer verfügt über ein 4-stufiges System zur Geräuschreduzierung, das insbesondere tieffrequente Störgeräusche reduzieren soll, wie sie etwa in Bus, Bahn oder Flugzeug auftreten, unter Beweis stellen soll. Zwei 40 Millimeter große Doppelschicht-Membrantreiber sollen für klaren Klang sorgen. Für Nutzer, die besonderen Wert auf hochwertige Audioqualität legen, wird auch die Wiedergabe von Hi-Res-Inhalten per Kabel unterstützt. Android-Nutzer können bei drahtloser Wiedergabe von LDAC profitieren, von Apple wird dieser Standard nicht unterstützt. Darüber hinaus hat der Hersteller die Möglichkeit integriert, direkt über den Kopfhörer Natur- und Entspannungsgeräusche wiederzugeben.

In 3 Farben erhältlich

Anker gibt das Gewicht der in den Farben Cremeweiß, Tiefenschwarz und Salbeigrün erhältlichen Kopfhörer mit 261 Gramm an. Die Kombination aus ergonomischem Design und weicher Memory-Polsterung soll auch bei Verwendung über mehrere Stunden hinweg für hohen Tragekomfort sorgen. Als weitere Features hat der Hersteller eine Trageerkennung, einen Transparenzmodus und die Möglichkeit zum Freisprechen integriert.