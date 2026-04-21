Mit ANC bis zu 50 Stunden Akku
Soundcore Space 2: Neuer Anker-Kopfhörer geht in den Verkauf
Mit dem Soundcore Space 2 ist jetzt der im Januar angekündigte Nachfolger des Soundcore Space One erhältlich. Der neue Kopfhörer von Anker ist neben der Webseite des Herstellers auch über Amazon erhältlich. Der Kaufpreis beträgt 129 Euro. Im Rahmen einer Einführungsaktion lässt sich für begrenzte Zeit ein passendes Transportcase kostenlos dazu bestellen.
Bis zu 70 Stunden Akkulaufzeit
Die neue Version des Soundcore Space kostet somit etwas mehr als ihr Vorgänger, kann dafür jedoch mit diversen Verbesserungen punkten. Allem voran hat Anker die Akkulaufzeit auf bis zu 70 Stunden erweitert. Mit aktivierter ANC-Funktion sollen die Kopfhörer immer noch bis zu 50 Stunden durchhalten. Eine fünfminütige Schnellladung bringt laut Hersteller Energie für bis zu vier weitere Stunden drahtloser Wiedergabe.
Der Kopfhörer verfügt über ein 4-stufiges System zur Geräuschreduzierung, das insbesondere tieffrequente Störgeräusche reduzieren soll, wie sie etwa in Bus, Bahn oder Flugzeug auftreten, unter Beweis stellen soll. Zwei 40 Millimeter große Doppelschicht-Membrantreiber sollen für klaren Klang sorgen. Für Nutzer, die besonderen Wert auf hochwertige Audioqualität legen, wird auch die Wiedergabe von Hi-Res-Inhalten per Kabel unterstützt. Android-Nutzer können bei drahtloser Wiedergabe von LDAC profitieren, von Apple wird dieser Standard nicht unterstützt. Darüber hinaus hat der Hersteller die Möglichkeit integriert, direkt über den Kopfhörer Natur- und Entspannungsgeräusche wiederzugeben.
In 3 Farben erhältlich
Anker gibt das Gewicht der in den Farben Cremeweiß, Tiefenschwarz und Salbeigrün erhältlichen Kopfhörer mit 261 Gramm an. Die Kombination aus ergonomischem Design und weicher Memory-Polsterung soll auch bei Verwendung über mehrere Stunden hinweg für hohen Tragekomfort sorgen. Als weitere Features hat der Hersteller eine Trageerkennung, einen Transparenzmodus und die Möglichkeit zum Freisprechen integriert.
Für mich kein Anker mehr – wenn man mal einen Kopfhörer mit mehreren Quellen verwendet, merkt man erst, wie buggy die Software bei Anker ist. Von Verbindungsproblemen, über willkürliche Lautstärke-Einstellungen bis hin zu Fehlsteuerung von Funktionen am Ausgabegerät hab ich schon alles durch.
Sennheiser macht da einen deutlich besseren Job!
Ich habe mir 2020 den Q30 gekauft und bin mit dem Sound sehr zufrieden. Leider sind die Polster nicht sehr haltbar. Die Ohrpolster können glücklicherweise gewechselt werden. Das Kopfpolster leider nicht so ohne weiteres.
Wie sind denn allgemein die Erfahrungen bezüglich der Polster bei den höherwertigen Kopfhörern der Marke Anker? Lohnt es sich zu wechseln?