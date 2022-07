Tastatur-Vollzugriff auf macOS: Shortcat macht Maus und Trackpad überflüssig

Einziger Kritikpunkt, den wir an Shortcat üben möchten: Nach dem Aufruf des Shortcat-Kurzbefehls, wir haben hier das Tastenkürzel Command+Shift+8 gewählt, dauert es immer erst einige Sekunden, ehe die Buchstaben in der Benutzeroberfläche der gerade aktiven App angezeigt werden. Kein Problem wenn man, vielleicht wegen eines verstauchten Handgelenkes, Maus und Tastatur gerade ohnehin nicht nutzen kann, andernfalls jedoch ist man mit dem Griff zu den Eingabegeräten vielleicht doch noch einen Deut schneller.

Hat man sich nach der Aktivierung von Shortcat für einen der angezeigten Buchstaben entschieden, kann mit dem darauffolgenden Tastendruck gewählt werden, ob die so initiierte Aktion per regulärem Linksklick (Enter-Taste), per Rechtsklick (Control + Enter-Taste) oder per Doppelklick (2x Enter-Taste) bestätigt werden soll.

