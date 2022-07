Apple-Support: Neue Hilfe-Videos für Mac- und iPhone-Besitzer

Zu den Basics darf man hier sicher die Videos zählen, in denen erklärt wird, wie man ein Bildschirmfoto aufnimmt oder wein WLAN-Passwort auf einfache Weise mit dem iPhone teilen kann. Die beiden weiteren neu von Apple veröffentlichten Mac-Videos gehen dagegen konkret auf Themen ein, bei denen man auch vorhandenes Wissen ganz gerne nochmal auffrischt. So erfährt man hier beispielsweise, wie man das Betriebssystem über die macOS-Wiederherstellung neu installieren oder Daten aus einem Time-Machine-Backup zurückholen kann.

Apple Deutschland richtet sich mit vier neu veröffentlichten Support-Videos an Mac- und iPhone-Besitzer. Die zwischen einer und drei Minuten langen Anleitungen greifen unterschiedliche Themen auf und richten sich gleichermaßen an Einsteiger wie auch versiertere Apple-Nutzer.

