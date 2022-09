Superlayer: Neuer Widget-Baukasten für macOS im Anflug

Wer sich selbst ein Bild des neuen Downloads machen möchte, der kann die Anwendung bereits im Mac App Store besuchen und sich von Apples Software-Kaufhaus an das bevorstehende Release am kommenden Dienstag erinnern lassen.

Lexow, regelmäßigen Besuchern vielleicht von praktischen Mac-Apps wie Mirror Magnet oder Keystroke Pro ein Begriff, gibt an Superlayer als Werkzeugkasten zum Gestalten und Konfigurieren eigener Widgets auf dem Mac erschaffen zu haben. Die App soll über neue Freiheiten verfügen, die es möglich machen Widgets an beliebigen Stellen des Bildschirms zu platzieren.

Mitlesende hier, die Apples altes Widget-Dashboard vermissen? Unter der Überschrift Superlayer arbeitet der App-Entwickler Martin Lexow bereits seit über einem Jahr an einem modernen Ersatz. Jetzt steht die neue Mac-Applikation kurz vor ihrer Freigabe und soll bereits in wenigen Tagen, am 4. Oktober zum Download im Mac App Store bereitstehen.

Insert

You are going to send email to