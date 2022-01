Strimio: Kostenfreie Online-Radio-App für den Mac

Wer sich regelmäßig von Online-Radio-Sendern berieseln lässt und dabei nicht nur ein oder zwei Favoriten ansteuert, sondern gerne auch im weltweiten Angebot stöbert und die kostenlosen Streams zum Entdecken neuer Musik nutzt, der darf einen Blick auf die Mac-Applikation Strimio werfen, die euch den Zugriff auf zahlreiche Stationen unter einer Programm-Oberfläche versammelt.

Free- und Unterstützerkonto

Strimio, der Name lässt es vielleicht schon vermuten, ist dabei der Nachfolger des bis November 2020 kostenfrei angebotenen Dienstes Odio und unterscheidet sich nur unwesentlich vom Vorgänger. Auch Strimio bietet euch die Auswahl der im Verzeichnis gelisteten Online-Radio-Sender nach Land, Sprache und Schlagwörtern an und lässt einen Blick auf die am besten bewerteten Stationen zu.

Weiterhin lässt sich Strimio ohne Bezahlung nutzen, bietet allerdings ein Unterstützer-Abo an, das für die Weiterentwicklung der Mac-Applikation Sorge tragen soll und für $2 pro Monat angeboten wird.

An sich eine begrüßenswerte Option, allerdings ist deren Einführung mit einer Handvoll Verschlechterungen des Free-Accounts einher gegangen. Für dessen Nutzung wird nun eine bestätigte E-Mail-Adresse und ein Nutzerkonto vorausgesetzt (hier hilft euch TempBox), zudem lassen sich nur noch 10 Favoriten anlegen. Auch die Now-Playing-Informationen die über Interpret und laufenden Song informieren, sind in den Free-Konten nicht mehr verfügbar. Unbegrenzt Radio hören lässt sich aber nach wie vor.

Brauchbar für Entdecker

Kurz: Zum Entdecken neuer Online-Radiosender bietet sich Strimio nach wie vor als solider Kandidat an. Wer seine Lieblingsstationen bereits gefunden hat und diese lediglich mit wenigen Mausklicks starten und über alle Apple-Plattformen synchronisieren möchte, der schaut sich hingegen Broadcasts an. Eine Online-Radio ab, die mit vorhandenen Stream-Adressen gefüttert wird und euch so schnell auf die wichtigsten Sender zugreifen lässt.