Amazon Prime Video: Die Neuzugänge im Februar 2022

Reacher folgt Jack Reacher, einem Veteranen der Militärpolizei, der gerade erst ins zivile Leben gestartet ist. Ohne Telefon und nur mit dem Nötigsten bei sich reist Reacher durch das Land und erkundet die Nation, der er einst gedient hat. Als er in der Kleinstadt Margrave, Georgia, ankommt, findet er eine Gemeinde vor, die mit ihrem ersten Mordfall seit 20 Jahren zu kämpfen hat. Die Polizei verhaftet ihn sofort. Augenzeugen behaupten, Reacher sei am Tatort gewesen. Während er versucht, seine Unschuld zu beweisen, kommt eine Verschwörung ans Licht, die nur mit Reachers scharfem Verstand und seinen harten Fäusten zu lösen ist. Eines ist sicher: Wer auch immer dahintersteckt – sie haben sich den Falschen ausgesucht.

