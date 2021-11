Tempbox für Mac: Freie App verwaltet Wegwerf-Adressen

Um in eben jenen Situationen nicht die eigene E-Mail-Adresse verbrennen zu müssen, bieten sich im Netz zahlreiche Müll-Mail-Dienste an, die euch mit kostenlosen Wegwerf-Adressen versorgen. Diese können meist nur neue E-Mails annehmen, selbst aber keine versenden. Zu den bekanntere Dienstleistern gehören etwa Mailinator, Byom, Müllmail.com oder Temp-Mail.

Insert

You are going to send email to