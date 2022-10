Strimio 3.0 verfügbar: Freie Online-Radio-App für Entdecker

Habt ihr einzelne Sender gefunden können diese direkt gestartet und auf Wunsch auch in den eigenen Favoriten gesichert werden. Strimio reagiert auf die Medientasten der Mac-Tastatur und setzt weder eine Registrierung noch eine Bezahlung voraus. Die Desktop-Anwendung, die in Varianten für macOS, Windows und Linux zum Download bereitsteht, kann kostenfrei geladen und genutzt werden und ist bereits für das einspielen einer deutschen Sprachversion vorbereitet.

So bietet euch Strimio eine Oberfläche an, auf der sich Online-Radio-Stationen nach Ländern, Sprachen und Schlagwörtern sortieren und erkunden lassen und auch auf Grundlage von Community-Bewertungen entdeckt werden können. Wer etwa die Länderkategorie Deutschland betritt kann zwischen 3700 Stationen wählen. Gelistet sind hier sowohl die Online-Sender bekannter Radiostationen als auch zahlreiche Streams die nur im Netz verfügbar sind, wie etwa die zahlreichen Spartenradiosender von Flux FM.

Die jetzt in Version 3.0 verfügbare Desktop-Anwendung Strimio richtet sich vor allem an Entdecker, die neue Radiostationen erkunden und ihren musikalischen Horizont so erweitern möchten.

Fans der zahlreich verfügbaren Online-Radio-Stationen können auf dem Mac aus einer ganzen Reihe von Applikationen zur Wiedergabe ihrer Lieblingssender wählen. Wer die genaue Stream-Adresse seines favorisierten Radiosenders kennt und eigentlich nur diesen einen hört, der kann die Freeware Only Switch als Player nutzen und seinen Sender hier per Mausklick starten.

