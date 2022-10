DIRIGERA mit Matter: IKEA verkauft neue Hubs versehentlich

Matter, so der Plan der Industrie, soll die zahlreichen Insellösungen durch einen Herstellerunabhängigen Standard ersetzen und so für maximale Interoperabilität zwischen Schaltern, Lampen, Jalousien, Leuchtmitteln, Kameras, Klingeln, sowie weiteren Smart-Home-Geräten und unterschiedlichen Steuer-Applikationen sorgen.

