Streaming-Marktanteile: Noch hält Netflix seine deutschen Nutzer

Während der Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen sprach Netflix Chefetage davon, dass 100 Millionen Haushalte von geteilten Netflix-Zugängen profitieren würden. Noch in diesem Jahr sollen diese so gut wie möglich in zahlende Konten konvertiert werden.

Hier hält sich Netflix mit einem Marktanteil von 31 Prozent nach wie vor als populärster Anbieter. Der Abstand zur Amazon-Tochter Prime Video beträgt allerdings nur noch einen Prozentpunkt. Dies geht aus den deutschen Streaming-Charts des Fachportals Just Watch hervor, das Nutzer und deren Interesse am Content-Angebot der großen Streaming-Anbieter im Blick behält.

