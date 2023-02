macOS Ventura 13.2: Externe DVD- und BR-Laufwerke ohne Funktion

Aktuell müssen betroffene Anwender ihre Laufwerke an anderen Rechnern nutzen und sich in Geduld üben. Derzeit darf davon ausgegangen werden, dass Apple die Regression mit einer weiteren macOS-Aktualisierung aus der Welt räumen wird und die betroffene Laufwerke bis zur Freigabe von macOS 13.2.1 im Standby-Betrieb verharren müssen.

Man könne bestätigen, so das Unternehmen in einer Kundennotiz, dass die hauseigenen optischen Laufwerke von macOS Ventura 13.2 nicht mehr erkannt werden und sei bereits damit beschäftigt das Verhalten zu untersuchen. Kunden die auf ihre optischen Laufwerke angewiesen sind, fordert Pioneer bis auf Weiteres dazu auf, von der Aktualisierung auf macOS Ventura 13.2 abzusehen.

