Amazon: Hardware- und Code-Aktion bis über das Wochenende hinweg

Gleichzeitig hat Amazon offenbar an den Berechtigungen seiner Code-Aktionen geschraubt und diese nun auch auf Nutzer ausgeweitet, die die Gutschein-Codes bislang nicht einlösen konnten. Nach wie vor richten sich die Codes nicht an alle aber offenbar an mehr Nutzer als noch zur Wochenmitte. Vielen Dank für die Meldungen diesbezüglich.

Von heute an werden zahlreiche Produkte aus dem Hardware-Portfolio Amazons deutlich günstiger als bislang angeboten. Dabei sollen die teils halbierten Preise, etwa was die Überwachungskameras der zum Onlinehändler gehörenden Kamera-Marke Ring angeht, noch bis zum 14. Februar auf dem besonders günstigen Niveau verharren.

