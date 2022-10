Netflix: Kampf gegen Account-Sharing startet Anfang 2023

Der Video-Streaming-Dienst Netflix lässt uns binnen weniger Wochen bereits das zweite Mal zum Kalender greifen, um hier eine geplante Neuausrichtung des größten Streaming-Anbieters überhaupt zu verzeichnen.

Den Start des neuen, werbefinanzierten Günstig-Zugangs hat Netflix bekanntlich auf den 3. November terminiert und wird die drei kostenpflichtigen Zugänge „Basic“, „Standard“ und „Premium“ in genau zwei Wochen um den neuen Zugang „Basic mit Werbung“ ergänzen. Dieser wird mit 4,99 Euro ganze 3 Euro günstiger als der Basic-Account daherkommen, dafür allerdings bis zu fünf Minuten Werbung pro Streaming-Stunde ausspielen.

Laut Netflix sollen dabei Werbespots zwischen 15 und 30 Sekunden länge gezeigt werden, was sich rein rechnerisch auf bis zu 20 Spots pro Stunde aufsummieren könnte.

Im Rahmen der jüngsten Quartalszahlen-Bekanntgabe hat Netflix jetzt auch einen groben Zeitplan skizziert (PDF-Download), ab wann man auch in den wichtigen Märkten gegen geteilte Netflix-Zugänge vorgehen wird, die von Anwendern in unterschiedlichen Haushalten genutzt werden. Bislang experimentierte Netflix lediglich in Südamerika mit der Durchsetzung entsprechender Restriktionen.

Ab dem Frühjahr 2023 werde man einen „durchdachten Ansatz einführen, um gemeinsam genutzte Konten zu monetarisieren“. Nachdem man das Feedback von Bestandskunden ausgewertet habe, werde man betroffenen Anwendern, die ein Netflix-Konto von Freunden aus einem anderen haushalt bislang einfach mitbenutzt haben, die Möglichkeit einräumen vorhandene Profile zu eigenen Netflix-Konten umzuwandeln. In Vorbereitung dessen hatte Netflix kürzlich die Einführung sogenannter Profilumzüge angekündigt.

Anwendern die weiterhin für „Familie oder Freunde zahlen möchten“ werde zudem die Möglichkeit eingeräumt eine Zusatzgebühr für sogenannte „Extra Member“ zu entrichten, um bestehende Arrangements einfach weiterlaufen zu lassen. Netflix hofft darauf Freunde aus geteilten Konten so in das neue Werbeangebot zu drücken:

[…] In countries with our lower-priced ad-supported plan, we expect the profile transfer option for borrowers to be especially popular.