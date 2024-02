Stando: Freie Mac-App mahnt zum Positionswechsel

Wer den ganzen Tag am Rechner arbeitet, beziehungsweise arbeiten muss, der hat im besten Fall nicht nur einen ergonomischen Arbeitsplatz, sondern auch die Möglichkeit, diesen zu variieren.

Motorisierte Steh-Schreibtische, die den schnellen Wechsel der Arbeitshöhe zulassen und auf Knopfdruck zwischen unterschiedlichen Arbeitsniveaus hin und her wechseln können, sind heutzutage nicht nur sehr erschwinglich geworden; ergänzend lassen sich diese auch mit platzsparenden Laufbändern kombinieren.

Mit diesen lässt sich Bewegung und Arbeitszeit nicht nur verbinden, zudem machen diese den täglichen Spaziergang auch bei extrem kalten Außentemperaturen möglich.

Wichtig ist nur, dass man die Nutzung der vorhandenen Hilfsmittel irgendwie in seinen Arbeitsalltag integriert, um am Ende nicht doch den ganzen Tag im Bürostuhl zu verweilen – trotz Steh-Schreibtisch und kompaktem Laufband.

Mac-Freeware Stando sagt Bescheid

Dabei helfen will die quelloffen entwickelte und kostenfrei in Apples Softwarekaufhaus angebotene Mac-Anwendung Stando, die euch an den stetigen Wechsel zwischen der stehenden Büroarbeit und den sich anschließenden Sitzpausen erinnern möchte.

Stando arbeitet in der Mac-Menüleiste und lässt sich in den App-Konfigurationen einfach an die eigenen Präferenzen anpassen. Hier könnt ihr aussuchen, wie lange die stehende Arbeit am Stück bevorzugt werden soll und wie umfangreich die anschließende Sitzpause ausfällt. Die Anwendung kümmert sich dann um das Zustellen einer kurzen Benachrichtigung, wenn der nächste Positionswechsel anfällt und informiert mit ihrem Menüleistensymbol jederzeit darüber, welche Arbeitsposition gerade an der Reihe ist.

In der Mac-Menüleiste lässt sich zudem eine grobe Statistikübersicht anzeigen, die über den ungefähren Kalorienverbrauch und die bisherige Verteilung von Steh- und Sitzarbeitszeiten informiert.

Sind entsprechende Variationsmöglichkeiten vorhanden, dann könnt ihr mit dem Download und dem Test der nur vier Megabyte kleinen Applikation nicht viel falsch machen.