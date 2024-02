Die „Glassholes“ sind zurück: Posieren mit der Apple Vision Pro

Ende 2013 beziehungsweise Anfang 2014, als sich Googles erste Datenbrille, die so genannte Google Glass, mitten im Übergang von einer Online-Kuriosität hin zu einem frei verfügbaren Produkt befand und mit dem nötigen Kleingeld (eine Brille kostete damals um die 1500 US-Dollar) nicht mehr nur von Tech-Enthusiasten mit besonderem Zugang, sondern von jedermann erworben werden konnte, wurde das Kofferwort „Glasshole“ geprägt.

Apple Vision Bros im öffentlichen Raum

Das Portmanteau aus Glass und Asshole (englisch für Arschloch) gab dem Gefühl aus Spott und Abneigung, mit dem viele Anwender die Träger der Google-Brille beäugten, die plötzlich eine Kamera auf Augehöhe spazieren trugen und im Zweifel stets von ihrem Gadget abgelenkt und nicht mehr richtig bei der Sache waren, einen Begriff, mit dem sich arbeiten ließ.

So interessant die Brille funktional auch war, so gefestigt war vielerorts das Selbstverständnis, dass man ganz sicher kein „Glasshole“ werden wollte und daher einen großen Bogen um Googles Datenbrille machte.

Mit dem Verkaufsstart der Apple Vision Pro scheint sich dieses Phänomen jetzt zu wiederholen – oder zumindest an den historischen Verwandten zu erinnern. Geschichte wiederholt sich ja bekanntlich nicht, sondern reimt sich nur.

Und Gereimt wird in den sozialen Netzen derzeit ununterbrochen. In zahlreichen Videos, Schnappschüssen, Foto-Dokumentationen und selbst produzierten YouTube-Videos stellt sich die nächste Generation der Glassholes vor, die mit diesen im Restaurant sitzt, Auto fährt, auf den Zug wartet oder auf dem Fahrrad spazieren fährt.

Casey Neistat auf YouTube

Der Filmemacher Casey Neistat hat auf YouTube gar ein zehnminütiges Video mit dem Titel „The Thing No One Will Say About Apple Vision Pro“ veröffentlicht, das sich genauer mit der Nutzung der Apple Vision Pro im öffentlichen Raum beschäftigt.

Sichtungen, die wir euch in diesem Eintrag eingebettet haben und euch empfehlen, den Blick schweifen zu lassen – hierzulande ja sowieso noch ohne Apples räumlichen Computer vor den Augen.