Maidesite TH2 Pro Plus: Höhenverstellbarer Schreibtisch in neuer Variante

Die höhenverstellbaren Schreibtische von Maidesite haben wir ja bereits ausführlich vorgestellt. Mit dem Modell TH2 Pro Plus hat der Hersteller jetzt eine neue Variante im Programm, die sich mit ihren ovalen Standfüßen und nach oben versetzter Teleskopmechanik deutlich eleganter präsentiert.

Von den Leistungsdaten her ist das neue Schreibtischgestell von Maidesite mit dem bisherigen Topmodell T2 Pro Plus vergleichbar. Die maximale Traglast beträgt 125 Kilogramm und die Arbeitsfläche lässt sich im Bereich zwischen 62 und 127 Zentimetern verstellen. Bewegt wird das Ganze durch ein Dual-Motor-System und eine dreiteilige Hubsäule mit flotten 40 Millimeter pro Sekunde.

Die in einer soliden Metallkonstruktion verbaute Technik gibt dem Tischgestell einen absolut sicheren Stand. Wir haben nicht nachgewogen, der Hersteller spricht hier von gut 25 Kilogramm und man trägt das Paket definitiv besser zu zweit. Die Tragkraft solcher Tische solltet ihr bei einem Kauf generell im Auge behalten, es gibt Modelle, die nicht einmal die Hälfte dieser Leistung unterstützen.

Tischplatte in verschiedenen Größen und Ausführungen

Bevor wir auf den Aufbau und die Funktion zu sprechen kommen, noch der Hinweis auf die zugehörige Tischplatte. Generell verkauft Maidesite alle Tischgestelle auch „nackt“ und ihr könnt eine eigene Platte montieren. Kauft man die Tischplatte jedoch gleich mit, profitiert man von einer einfachen und sicheren Montage – die Schraublöcher sind bereits vorgebohrt und zum Teil mit innenliegenden Gewinden versehen.

Maidesite bietet die Tischplatten in den Farben Weiß, Schwarz, Eiche und Vintagebraun und in den Formaten 120 x 60 Zentimeter, 140 x 70 Zentimeter und 160 x 80 Zentimeter an.

Schnell und einfach montiert

Zusammengebaut wird der Schreibtisch am besten direkt dort, wo er hinterher auch stehen soll. Um das problemlos zu bewerkstelligen, solltet ihr mindestens das Doppelte der Standfläche Platz haben. Eine gut verständliche Anleitung und sämtliche Schrauben wie auch das benötigte Werkzeug liegen bei.

Zwischen den beiden Tischbeinen werden zwei verstellbaren Metallschienen eingesetzt, sodass sich der Unterbau an die gewählte Plattengröße anpassen lässt. Die Verbindungskabel der beiden Motoren, der Anschluss der Bedieneinheit und das Netzteil finden dabei zwischen diesen Schienen ihren Platz und werden abschließend unter zwei Kunststoffblenden versteckt. So wird der Schreibtisch komplett „auf dem Kopf“ montiert und anschließend in die gewünschte Position gebracht. An den Strom angeschlossen, ist noch eine kurze Kalibrierungsfahrt der Motoren nötig, dann ist der Schreibtisch einsatzbereit.

Höhenverstellung variabel und programmierbar

Die Bedieneinheit für die Höhenverstellung kann man wahlweise links oder rechts am Schreibtisch montieren und die Bedienung ist denkbar einfach. Zunächst einmal kann man die gewünschte Höhe mithilfe der Pfeiltasten manuell ansteuern. Wenn ihr für euch eine optimale Einstellung gefunden habt, könnt ihr diese mithilfe der vier Programmtasten fest hinterlegen und zukünftig durch Antippen der entsprechenden Taste direkt anfahren.

Die Programmierfunktion ist nicht nur von Vorteil, wenn verschiedene Personen den Schreibtisch benutzen, sondern ermöglicht vor allem den schnellen und komfortablen Wechsel zwischen verschiedenen Arbeitspositionen. Ein zusätzlich in das Bedienfeld integrierter Timer kann nach einer halben, einer oder zwei Stunden durch eine kurze Bewegung der Tischplatte daran erinnern, eine andere Haltung einzunehmen.

Ob man den Timer beansprucht, sei dahingestellt. In jedem Fall wird jeder Arzt einen halbwegs regelmäßigen Wechsel der Arbeitsposition empfehlen. Höhenverstellbare Schreibtische sind hierfür natürlich das Optimum. Bei uns sind drei der Tasten belegt und steuern zwei verschiedene Sitzpositionen sowie die Höhe für die Arbeit im Stehen an.

Für kurze Zeit zum Sonderpreis

Mit Blick auf die Qualität der Maidesite-Tische können bereits auf mehr als ein Jahr ausgesprochen positive Erfahrung mit den älteren Modellen zurückgreifen. Die Motoren sind täglich im Einsatz und arbeiten dabei angenehm leise und verlässlich.

Der neue Maidesite TH2 Pro Plus ist im Rahmen der Black-Friday-Angebote des Herstellers in der Basisversion ab 309,99 Euro erhältlich. Kommt eine Tischplatte mit dazu, beginnen die Preise je nach Größe bei 399,99 Euro.

Beachtet, dass ihr mit dem Code KDIF20 auf das hier vorgestellte Modell 20 Euro zusätzlichen Rabatt bekommt, wenn ihr beispielsweise eine Tischplatte dazu nehmt und der Gesamtpreis 350 Euro überschreitet. Zudem bekommt man im Rahmen der Black-Friday-Aktion von Maidesite auch die anderen Schreibtischmodelle des Herstellers günstiger und es gibt zusätzliche Coupon-Codes auf der Produktseite, die man bei Einkäufen ab 499 Euro zum Einsatz bringen kann.