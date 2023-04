StableLM: Open-Source-Konkurrenz für ChatGPT

Stability AI hat StableLM in diesem Blogeintrag vorgestellt und bietet das Stability AI Language Model auf der Code-Plattform GitHub als Alphaversion für interessierte Entwickler an. Aktuell lässt sich der Textgenerator zum Plaudern, für formale Texte, kreatives Schreiben und das Erstellen von Programmcode nutzen.

So hat Stability AI mit StableLM nun ein eigenes „Large Language Model“ veröffentlicht, das sich wie ChatGPT zum Generieren umfangreicher Texte nutzen lässt. StableLM lässt sich in dieser Online-Demonstration ausprobieren und dürfte die Basis für kostenfreie Mac-Anwendungen schaffen, die zukünftig lokal nutzbaren Textgeneratoren anbieten.

So richtig an Fahrt aufnehmen konnten die KI-Bildgeneratoren erst mit der Veröffentlichung des frei nutzbaren Deep-Learning-Modells Stable Diffusion, das unter anderem von Stability AI mitentwickelt und zur freien Verfügung für alle interessierten Entwickler gestellt wurde.

