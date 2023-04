Neu auf Kickstarter: DENTEN kombiniert Numpad und Taschenrechner

Und gefällt DENTEN, genau so wie vor ihm der wie der Lofree-Ziffernblock , als Objekt. Wir drücken den Machern also die Daumen.

Dabei handelt es sich bei DENTEN nicht nur um ein Bluetooth-Numpad zur schnellen (und blinden) Eingabe größer Zahlenabfolgen, die kleine Zusatztastatur integriert ihrerseits auch ein LC-Display, und kann so als regulärer Taschenrechner genutzt werden, ohne dass eine Verbindung mit dem Rechner vorausgesetzt wird. So zumindest das Produktversprechen des noch nicht existierenden Keyboards.

Bei DENTEN handelt es sich um ein Accessoire für Mac und PC, das so ähnlich schon im Handel angeboten wird, in seiner Ausführung aus Tokyo aber nicht nur mit dem klobigen Charme früherer Jahrzehnte kokettiert, sondern auch mechanische Tasten einsetzt, die nach belieben ausgetauscht werden können und hervorragend zu mechanischen Mac-Tastaturen wie etwa der MX Mechanical Mini passt.

Insert

You are going to send email to