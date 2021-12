Speediness: Die beste Oberfläche für Apples Netzwerk-Speedtest

Zudem spuckt der Test auch einen Wert zur sogenannten „Network Responsiveness“ aus, die die möglichen Paketumläufe pro Minute ermittelt und euch so mit einem Wert versorgt der die Reaktionsfähigkeit des Netzwerks beschreibt und ermittelt, wie ob Uploads, Videostreams und Browser-Sitzungen problemlos gleichzeitig stattfinden können, oder ob das Netzwerk bei parallelen Online-Zugriffen schnell an seine Grenzen kommt.

Apples networkQuality-Test ermittelt die Geschwindigkeiten in Up- und Downstream parallel und misst so näher am üblichen Alltagseinsatz. Auch bei Zoom-Gesprächen im Büro werden gleichzeitig Daten gesendet und empfangen.

