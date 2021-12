Zum Welt-AIDS-Tag: Apple spendet bis zum 6. Dezember

Bis zum 6. Dezember spendet Apple zusätzlich zu dem (PRODUCT)RED-Anteil beim Kauf entsprechender Geräte auch generell für jeden Einkauf, der mit Apple Pay auf apple.com, in der Apple Store App oder in einem Apple Store getätigt wird, einen US-Dollar an den Globalen Fonds. Jede Spende unterstützt das sogenannte Projekt (RED) finanziell beim Kampf gegen AIDS und COVID-19.

Insert

You are going to send email to