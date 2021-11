Neuer Apple-Speedtest: networkQuality für Menüleiste und Mobilgeräte

Erst gestern haben wir uns auf ifun.de mit dem neuen Geschwindigkeitstest auseinandergesetzt, den Apple seinem Desktop-Betriebssystem mit macOS Monterey mit auf den Weg gegeben hat. Der Speedtest trägt den Namen „networkQuality“, lässt sich über das Terminal initiieren und unterscheidet sich von Online-Anbietern wie Speedtest.net dadurch, dass die Ergebnisse nicht als abstrakte Labor-Werte zu betrachten sind, sondern die Alltagsleistung der Leitung bewerten sollen.

So misst der Apple-Speedtest Down- und Upstream gleichzeitig, um so realistischere Ergebnisse vorzulegen, die abbilden sollen, was Nutzer etwa beim Einsatz der Videokonferenz-Lösungen Zoom zu erwarten haben, die Down- und Upstream des Systems ebenfalls gleichzeitig belastet.

networkQuality für die Mac-Menüleiste

Um nicht immer ins Terminal abtauchen zu müssen, hat der Entwickler Jordi Bruin jetzt die kleine Menüleisten-App Speedy veröffentlicht, die den Apple-Speedtest „networkQuality“ per Mausklick startet und die Ergebnisse anschließend direkt in der Mac-Menüleiste darstellt.

Neben den gemessenen Mbps im Up- und Download zeigt Speedy auch die sogenannte „Responsiveness“ an. Mit der Reaktionsfähigkeit meint Apple die abgeschlossenen Paketumläufe pro Minute, mit der die grundsätzliche Qualität des Netzwerkes ermittelt wird.

Auch auf iPhone und iPad verfügbar

Apple stellt Teile des seines Netzwerk-Testes auch für iPhone und iPad zur Verfügung. Die Installation hier erfolgt allerdings über eine Profidatei für Entwickler und ist entsprechend umständlich.

So müsst ihr erst dem Link auf dieser Support-Seite Apples folgen, um die Profildatei auf euren Geräten zu installieren. Anschließend könnt ihr das kleine blaue „i“ neben eurem WLAN in den WLAN-Einstellungen von iOS bzw. iPadOS wählen und hier im nun neu sichtbaren Bereich „Diagnostics“ die Reaktionsfähigkeit per Tastendruck testen.

Apple erklärt dazu: