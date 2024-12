Sonos vor Abo-Modell? Die technische Basis ist geschaffen

Nach den jüngsten Herausforderungen mit der voreilig veröffentlichten Sonos-App, der verschobenen Markteinführung von Sonos Arc Ultra und Sonos Sub, sowie den schlechten Absatzzahlen des Sonos Ace, scheinen die Multiroom-Spezialisten in einer Übergangsphase zu stecken.

Irgendwann stehen genug Lautsprecher im Wohnzimmer

Die schwachen Geschäftszahlen – ein Umsatzrückgang von 8 Prozent im Geschäftsjahr 2024 und 16 Prozent im vierten Quartal – üben zudem Druck auf das Unternehmen aus. In diesem Zusammenhang wirft das Technologie-Magazin WIRED die Frage auf, ob Sonos künftig stärker auf wiederkehrende Einnahmen durch Abonnements setzen könnte.

Wer genau hinsieht, so WIRED, der könne bereits technische und strategische Anzeichen ausmachen, die darauf schließend lassen, dass die Einführung eines Sonos-Abos zumindest eine Option ist.

Technische Basis geschaffen

Die Einführung der überarbeiteten Sonos-App im vergangenen Jahr hat für viel Kritik gesorgt. Nutzer bemängelten Einschränkungen und eine deutliche Verschlechterung der Bedienbarkeit. Ein technischer Blick auf die neue App zeigt jedoch, dass die Änderungen möglicherweise weiterreichende Gründe haben könnten. Entwickler, die sich intensiv mit der App befasst haben, erklären, dass Sonos mit der Umstellung auf eine Cloud-basierte Steuerung der Geräte die Grundlage für ein potenzielles Abonnement-Modell gelegt haben könnte.

Der „Abonnements“-Bereich auf sonos.com: Bislang nur ein Platzhalter

Statt die Geräte, wie bisher, direkt über das lokale Netzwerk zu steuern, läuft die Kommunikation nun über die Server von Sonos. Diese technische Umstellung gibt dem Unternehmen mehr Kontrolle über die Nutzungsmöglichkeiten und könnte es ermöglichen, bestimmte Funktionen nur gegen eine Gebühr freizuschalten.

Bereits heute bietet Sonos mit „Sonos Radio HD“ einen kostenpflichtigen Service an.

Spekulationen und ein Dementi

Die Diskussion über ein mögliches Abo-Modell wird auch in der Community von Sonos intensiv geführt. Nutzer äußern in Foren und sozialen Medien schon länger die Vermutung, dass der Umbau der App langfristig darauf abzielt, neue kostenpflichtige Funktionen einzuführen. Bei WIRED hat man in diesem Zusammenhang mit Sonos gesprochen.

Das Unternehmen betont, dass aktuell keine Pläne für ein breiteres Abo-Modell bestehen – komplett ausgeschlossen hat man die Abo-Möglichkeit jedoch nicht.

Ein ehemaliger Sonos-Mitarbeiter, der anonym bleiben möchte, erklärte gegenüber WIRED, dass die Investitionen in die App im Unternehmen kontrovers diskutiert wurden. Ihm zufolge wurde die Umstellung unter anderem mit der „Flexibilität für künftige Möglichkeiten“ begründet. Welche Möglichkeiten dies konkret sind, ließ das Unternehmen jedoch offen.

Ob Sonos tatsächlich ein eigenes Abo-Modell einführt, bleibt vorerst also unklar. Die Grundlage, um stagnierenden Hardware-Verkäufen zum Trotz zusätzliche Einnahmen zu generieren, scheint technisch jedoch vorhanden zu sein.