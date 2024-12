Bundesliga-Rechte bis 2029: Zuschlag für Sky, ARD und DAZN

Die Deutsche Fußball Liga hat die Medienrechte für die Bundesliga und 2. Bundesliga für die Saisons 2025/26 bis 2028/29 neu vergeben. Sky, ARD und DAZN bleiben dabei die zentralen Plattformen für Fußballfans im deutschsprachigen Raum, jede mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

Sky: Weiterhin führend bei Live-Spielen

Sky bleibt Hauptpartner der Bundesliga und wird in den kommenden Jahren 538 von 617 Spielen live übertragen, davon 496 exklusiv. Der Fokus liegt auf dem Bundesliga-Samstag mit allen Nachmittagsspielen und dem Topspiel am Samstagabend. Auch die Freitagspartien sowie alle Spiele der 2. Bundesliga gehören zum Rechtepaket. Sky plant zudem, die Übertragungen technisch aufzuwerten und mehr Spiele in UHD/HDR anzubieten. Neben Deutschland gelten die Rechte auch für Österreich und die Schweiz.

ARD: Zusammenfassungen und Hörfunk

Die ARD hat sich erneut die Rechte für die „Sportschau“ am Samstagabend und die Highlight-Berichterstattung am Sonntagabend gesichert. Auch die Freitagsspiele und Partien der 2. Bundesliga bleiben Teil des Programms. Zusätzlich wird die ARD-Bundesligakonferenz im Hörfunk, sowohl im Radio als auch digital, fortgeführt. Neu im Angebot sind Audio-In-Match-Clips, die einzelne Spielszenen als Audiostream bereitstellen.

DAZN: Mehr Spiele und Konferenzen

DAZN erweitert seine Bundesliga-Berichterstattung und wird ab 2025 insgesamt 240 Spiele pro Saison live zeigen – darunter 161 Konferenzspiele und 79 Sonntagspartien. Erstmals wird die Samstagskonferenz exklusiv auf DAZN ausgestrahlt. Hinzu kommen Highlights aller Spiele, einschließlich der Freitagspartien und des Topspiels am Samstag, sowie Re-Live-Angebote.

Die Bundesliga und 2. Bundesliga erwarten für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 Gesamteinnahmen von rund 4,484 Milliarden Euro. Pro Saison ergibt sich daraus ein durchschnittlicher Betrag von 1,121 Milliarden Euro, den die 36 teilnehmenden Clubs gemeinsam erzielen. Damit steigt der Erlös im Vergleich zum vorangegangenen Rechtezyklus um etwa zwei Prozent.