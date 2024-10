Sonos: Soundbar Arc Ultra und Sub 4 ab heute erhältlich

Sonos bietet von heute an seine neue Soundbar Arc Ultra und eine überarbeitete Version seines großen Subwoofers zum Verkauf an. Die Produktneuheiten wurden vor zwei Wochen angekündigt.

Neue Flaggschiff-Soundbar

Bei der zum Preis von 999 Euro erhältlichen Arc Ultra handelt es sich um das neue Soundbar-Flaggschiff des Herstellers. Die Arc Ultra ist das erste Audioprodukt von Sonos, in dem die „Sound Motion“-Technologie der vor zwei Jahren von Sonos aufgekauften niederländischen HiFi-Spezialisten Mayht zum Einsatz kommt. Das neuartige Tieftöner-Konzept benötigt deutlich weniger Platz als herkömmliche Basslautsprecher und soll zudem hörbar mehr Leistung und Dynamik liefern.

Sonos hat den durch den Einsatz von „Sound Motion“ gewonnenen Platz dafür genutzt, die Zahl der in der Soundbar verbauten Treiber auf insgesamt 14 zu erhöhen. Dadurch soll nicht nur die akustische Abstrahlung in alle Richtungen verbessert werden, sondern auch die Wiedergabe von Dolby Atmos 9.1.4 ermöglicht.

Sonos bewirbt die neue Soundbar als zentrale Einheit eines Heimkino-Setups, das durch zwei Era-300-Lautsprecher und einen Subwoofer ergänzt wird. Wer sich dieses „Heimkino Set mit Arc Ultra“ ins Wohnzimmer stellen will, ist mit 2.606 Euro dabei.

Sonos Sub 4 mit Verbesserungen im Detail

Ebenfalls von heute an neu bietet Sonos seinen Subwoofer „Sub“ in Version 4 an. Auf den ersten Blick lässt sich dieser kaum von seinem Vorgänger unterscheiden. Das alte Modell wurde zwar in glänzendem Klavierlack angeboten, war zwischendrin aber auch mal mit mattem Anstrich erhältlich.

Der neu zum Preis von 899 Euro erhältliche Sub 4 kommt nun wahlweise in Schwarz oder Weiß ausschließlich in Matt-Optik, hat sich aber vom Innenleben zunächst einmal nur unwesentlich verändert. Wer darauf hofft, dass die neue „Sound Motion“-Technologie auch hier verwendet wird, wird enttäuscht. Der Sonos Sub setzt auf die gleichen Audiokomponenten wie sein Vorgänger, verfügt allerdings über mehr Rechenleistung und verbesserten WLAN-Empfang. Zudem wurde Sonos zufolge der Stromverbrauch im Standby um fast die Hälfte reduziert.