Sonos: Neue Versionen von Playbar und Sub im Mai?

Sonos-Nutzer können sich schon mal den 6. Mai in den Kalender schreiben. Der Hersteller legt mit Sätzen wie „You won’t want to miss this“ und „The show must go on“ das Augenmerk auf diesen Tag und die Vorstellung neuer Hardware scheint zumindest nicht unwahrscheinlich.

Sonos Playbar und Sub: In die Jahre gekommen

Heiße Kandidaten für ein Update sind die Sonos Playbar und der passende Subwoofer Sonos Sub. Der Hersteller bietet beide Produkte gerade mit deutlichem Preisnachlass an, und wie es der „Zufall“ so will, laufen die Aktionsangebote am 5. Mai aus, also exakt einen Tag vor dem nun von Sonos in den Raum geworfenen Termin. Die Sonos Playbar ist seit mittlerweile sieben Jahren erhältlich und den Sub gibt es sogar schon ein Jahr länger. Die seit 2018 angebotene TV-Leiste Beam leistet hier keinesfalls vollwertigen Ersatz.

Im Falle eines Hardware-Upgrades wäre auch zu erwarten, dass Sonos dies mit erweiterten Surround-Optionen wie beispielsweise der Unterstützung von Dolby Atmos verbindet. Damit verbunden erinnern wir uns an die mittlerweile gut ein Jahr alte Meldung, dass der Hersteller unter der Bezeichnung „S18“ Satelliten-Lautsprecher bei der amerikanischen Zulassungsstelle FCC registriert hat, die mit Smart-Speaker-Funktionen ausgestattet und als Erweiterung für die Sonos Playbar beschrieben wurden.

Natürlich kann sich der 6. Mai für Sonos-Fans auch deutlich unspektakulärer präsentieren. Noch ausstehend ist beispielsweise auch die Veröffentlichung des neuen Sonos-Betriebssystems S2. Allerdings hat der Hersteller in diesem Zusammenhang bislang stets den Juni erwähnt.